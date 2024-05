EPA Cristiano Ronaldo

NOS Voetbal • vandaag, 15:46 Ronaldo voor zesde keer met Portugal naar EK: kan eigen record aanscherpen

Cristiano Ronaldo kan zijn EK-record komende zomer aanscherpen. De 39-jarige Portugees is door bondscoach Roberto Martínez opgenomen in de selectie voor het EK in Duitsland.

Ronaldo is de enige speler die in actie is gekomen op vijf EK's. Als hij speeltijd krijgt bij het komende eindtoernooi komt die teller op zes. De Spaanse doelman Iker Casillas maakte ook vijf EK's mee, maar kreeg op twee EK's geen speeltijd.

Veertien goals

Ronaldo maakte twintig jaar geleden zijn EK-debuut en is met veertien goals in de Europese eindronde recordhouder. Inmiddels heeft hij 206 interlands gespeeld waarin hij 128 keer scoorde. In 2016 veroverde hij met de Portugese ploeg de Europese titel.

Op het EK in Duitsland is Portugal in de groepsfase gekoppeld aan Tsjechië, Turkije en Georgië. Drie jaar geleden kwamen de Portugezen niet verder dan de achtste finales.