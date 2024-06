Rutte had 'goed gesprek' met Hongaarse premier Orbán, flinke stap dichter bij NAVO-topbaan

NAVO-correspondent Kysia Hekster:

"We horen dat het bijna rond is voor premier Rutte en dat hij zo goed als zeker de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt. Het was steeds maar wachten op Victor Orbán. Vanavond kwam een tweetje van de belangrijkste buitenlandwoordvoerder van Orbán. Daarop was een foto te zien van de twee heren waarin ze allebei heel vriendelijk kijken kijken en elkaar de hand geven.

Kringen rond Rutte gebruiken dezelfde woorden als de Hongaren, namelijk dat het een goed en open gesprek was, waarbij is afgesproken dat ze zich op de toekomst gaan richten. Met andere woorden, alle nare dingen uit het verleden willen ze achter zich laten. Belangrijk om daar nog aan toe te voegen is dat Rutte geen uitspraken zou hoeven terug te nemen en dat er ook geen excuses hoeven te komen.

Roemenië heeft zijn president officieel nog als tegenkandidaat in de running voor die baan, maar de verwachting is dat hij dat verzet zal staken. En Slowakije, dat deed eigenlijk voor de vorm nog een beetje mee, maar daarvan denkt niemand dat dat verzet echt overeind zal blijven. Orbán, dat was de belangrijkste dwarsligger, en die lijkt dus nu overstag."