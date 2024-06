ANP

NOS Nieuws • vandaag, 20:55 Supermarktpersoneel is agressie beu: 'Ik trok het niet meer'

Elke supermarktmedewerker krijgt er op den duur mee te maken: klanten die boos zijn, schelden of intimideren. Het kan voor sommige medewerkers zelfs een reden zijn om uiteindelijk helemaal met het werk te stoppen, zoals João.

"Ik vond het werk leuk, maar niet hoe ik behandeld werd door klanten", zegt hij. "Ik trok dat niet meer." Hij werkte achter de kassa en moest daar ook mensen aanspreken die iets probeerden te stelen.

"Een klant wilde een flesje vitaminewater stelen en daar zei ik wat van", zegt hij. "Toen spoot hij dat hele flesje over mij leeg. Die jongen is uiteindelijk ook langs mijn huis gegaan. Dus ik voelde me niet meer veilig om daar te blijven werken."

Meer agressie in de supermarkten Werknemers in supermarkten hebben aanzienlijk vaker te maken met ongewenst gedrag dan in andere sectoren, blijkt uit de recente Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS. Een kwart van de supermarktmedewerkers kreeg te maken met ongewenst gedrag door klanten, terwijl het gemiddelde over heel Nederland 11 procent is. Ook vindt ruim 15 procent van de supermarktmedewerkers dat er meer maatregelen nodig zijn tegen agressie, intimidatie of geweld, terwijl dat in de rest van de handelssector gemiddeld 5 procent is.

Ook Trevor Stuffers ziet steeds meer incidenten waarbij supermarktmedewerkers niet netjes worden behandeld. Hij begon als 14-jarige jongen bij Albert Heijn, waar hij inmiddels is opgeklommen tot filiaalmanager.

"Er was een tijdje geleden een landelijke pinstoring", zegt hij. "Klanten uiten dan hun irritatie daarover, alsof het door de supermarktmedewerkers komt dat het pinnen niet lukt. Ze gooiden hun mandje neer en liepen weg, of verhieven hun stem. Dat is niet fijn om mee te maken."

Ook tussen klanten kan het uit de hand lopen. "Twee klanten hadden een woordenwisseling, toen goot de ene klant een pak melk over de ander heen. Dat vind ik wel schrikwekkend. Medewerkers probeerden de klant te ondersteunen en kregen ook nog eens een grote mond."

NOS

De toenemende agressie heeft ertoe geleid dat Albert Heijn stopt met de naamkaartjes die op de bedrijfskleding van supermarktmedewerkers prijken, zo werd vandaag bekend. Het kaartje staat aan de ene kant symbool voor klantvriendelijkheid en persoonlijke benadering, maar wordt tegelijkertijd steeds vaker door boze klanten misbruikt.

Dat ondervond ook João. De klant die langs zijn huis ging, had hem waarschijnlijk opgezocht via sociale media. "Ik heb best een aparte voornaam, die je niet heel veel in Nederland ziet", vertelt hij. "Heel veel mensen kunnen me makkelijk vinden, wat niet echt een veilige situatie creëert."

Het overgrote deel van de medewerkers van Albert Heijn gaf om dit soort redenen aan liever niet meer hun naam op de bedrijfskleding te willen. De supermarktketen gaf gehoor aan dat verzoek.

Bij Jumbo dragen medewerkers sowieso alleen hun voornaam. In sommige winkels is het naambordje ook daar niet meer te vinden, omdat er incidenten waren. "Winkels zijn vrij om hiertoe te besluiten, als de situatie daarom vraagt", zegt een woordvoerder.