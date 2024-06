Illegale schapenslachterij opgerold op eerste dag van Offerfeest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gisteren een illegale slachterij opgerold waar schapen werden gedood voor het islamitische Offerfeest. De illegale slachterij werd aangetroffen in een boerderij in Warmenhuizen in Noord-Holland. De NVWA had er een anonieme tip over gekregen. Er wordt onderzoek gedaan naar dertien verdachten.