Illegale slachterij opgerold in Gelderland, 18 schapen gered van de slacht

"In Nederland moet een dier dat wordt geslacht vóór het doden worden verdoofd (bedwelmd). Uitzondering daarop is het ritueel slachten volgens de joodse of islamitische ritus. Daarbij wordt een rund, schaap of geit niet verdoofd, maar vastgezet. Via een halssnede door beide halsslagaders bloedt het dier dood. Het ritueel slachten van dieren mag in Nederland alleen in een erkend slachthuis, en staat onder toezicht van de NVWA."

Bron: NVWA