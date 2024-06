Getty Marko Arnautovic

NOS Nieuws • vandaag, 14:19 Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij voormalig Twente-troetelkind Arnautovic Dean van het Laar redacteur NOS Sport Dean van het Laar redacteur NOS Sport

Met de zelfverzekerdheid van een gearriveerde superster stapte een Oostenrijkse tiener in 2007 de kleedkamer van FC Twente binnen. Klaar om door te breken en de Nederlandse voetbalwereld te laten zien wie hij is en wat hij kan.

En dat deed hij. Met goals en assists omarmden de nuchtere Tukkers de piepjonge Marko Arnautovic. Bijna twee decennia later heeft hij een rijke carrière opgebouwd en hoopt hij op het EK met Oostenrijk te verrassen in de poule met Nederland en Frankrijk.

De tiener van weleer is inmiddels een sluwe vos van 35 jaar oud die nog altijd van waarde is in de Europese top. Dit seizoen kwam Arnautovic veel als invaller binnen de lijnen bij Internazionale, waarvoor hij vijf keer scoorde en drie assists gaf. Het leverde hem de Italiaanse landstitel op.

Met een goed gevoel heeft hij zich dus bij de Oostenrijkse selectie gemeld, al zal schort het daaraan eigenlijk nooit bij Arnautovic. "Toen Marko zeventien was en bij FC Twente kwam, blaakte hij al van het zelfvertrouwen", stelt oud-ploeggenoot Wout Brama.

Hij heeft zijn volledige potentie niet benut. Hij was er mentaal niet klaar voor. oud-ploeggenoot Marc Janko

"Hij maakte de A1 hoogstpersoonlijk kampioen en liet de hele ploeg beter spelen. Hij was fysiek goed, had uitstekende technische capaciteiten, maar had bovenal iets wat heel veel Twentenaren niet hebben, namelijk schijt aan de hele wereld. Het boeide hem helemaal niks wat anderen van hem dachten. Het motto was: ik ben Marko Arnautovic, wen er maar aan."

Vijf keer warmlopen

Een ongebruikelijke gang van zaken dus, want waar het ene talent al blij is dat hij zich bij het eerste elftal van een club mag melden, stelde Arnautovic na zijn eerste invalbeurt dat hij de beste van het veld was. "Maar dat leerde de trainer (Fred Rutten) hem snel genoeg af", vertelt Brama.

Oostenrijk-Frankrijk bij de NOS De EK-wedstrijd tussen Oostenrijk en Frankrijk begint om 21.00 uur in Düsseldorf. Het duel is te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app en is te beluisteren op NPO Radio 1. Ook via het liveblog in de NOS-app en op NOS.nl blijf je op de hoogte.

"Als Marko bijvoorbeeld geen zin had in het afwerken, dan kon hij inrukken en werd hij van het trainingsveld gestuurd. Als hij te laat bij de wedstrijden kwam, mocht hij alleen maar warmlopen en weer gaan zitten en dat vijf keer achter elkaar."

De lessen van Rutten wierpen zijn vruchten af, want Arnautovic schitterde in Enschede, maakte een transfer naar Inter en maakte later zijn doelpunten onder meer in de Premier League en de Bundesliga. Bovendien werd hij in 2011 verkozen tot Oostenrijks voetballer van het jaar.

Meer in het vat

Een verdienstelijke carrière, maar oud-ploeggenoot Marc Janko denkt dat er meer had ingezeten voor de branievolle Arnautovic.

NOS De vermoedelijke opstelling van Oostenrijk

"Hij heeft zijn volledige potentie niet benut", stelt Janko. "Hij was er mentaal niet klaar voor. Als hij echt alles had gegeven voor het voetbal, dan had hij voor ieder topteam in de wereld kunnen spelen. Ik denk dat hij dat diep van binnen ook heel goed weet."

In het Oostenrijkse elftal heeft Arnautovic inmiddels een status aparte. Met 111 interlands en 36 goals achter zijn naam staat hij tweede op de topscorerslijst aller tijden en lopen de Oostenrijkse fans met hem weg, al is dat niet altijd zo geweest.

"In zijn jongere jaren was hij het mikpunt van kritiek. Door zijn carrière heeft hij het respect verdiend dat bij zijn loopbaan past", stelt Janko.

Warme gevoelens

Want hoe extravagant Arnautovic ook mag zijn, zowel Brama als Janko koestert warme gevoelens voor hem. "Die branie heeft hem heel erg ver gebracht. Daar had ik misschien wel wat meer van mogen hebben. Hij is op een goede manier heel overtuigd van zichzelf en beschikt over een goed hart", zegt Brama.

ANP Marko Arnautovic en Marc Janko op het EK van 2016

En daar sluit Janko zich bij aan. "Ik heb veertien jaar met hem samengespeeld bij het nationale elftal en ik koester veel mooie herinneringen aan hem. Ik houd van hem als persoon", zegt Janko.

Waarschuwing

Mooie woorden, maar tegelijkertijd voegen de twee daar ook een waarschuwing aan toe. Arnautovic mag dan 35 jaar oud zijn, de vos is zijn streken nog niet verleerd.

"Marko is gemaakt voor het grote podium, hem zou ik nooit onderschatten" zegt Brama met een glimlach. Als analist weet Janko het fijne van het Oostenrijkse team en hij weet ons in te fluisteren dat Arnautovic vooral in het laatste deel van de wedstrijd gevaarlijk kan gaan worden.