Synchroonzwemtweeling beste van Europa, ondanks diabetes: 'Piek pas in Parijs'

Vanochtend zwommen ze nog de finale. Inmiddels is de gelatine uit het haar en de watervaste make-up verwijderd. Toch was het niet te missen dat de tweevoudig Europees kampioenen synchroonzwemmen terug zijn in Nederland.

Rinkelend van eremetaal stapten Noortje en Bregje de Brouwer - vergezeld door de ook al succesvolle Marloes Steenbeek - door de schuifdeuren op Schiphol. Recht in de armen van Arno Havenga, als technisch directeur verantwoordelijk voor waterpolo en synchroonzwemmen.

Het is ook niet niets: op zowel de vrije als de technische oefening toonden de tweeling zich deze week de beste van Europa. En dat amper twee maanden voor de Olympische Spelen in Parijs.

Een olympische medaille lijkt mogelijk voor de Brabantse tweeling. "We konden er al niet onderuit na Doha en nu al helemaal niet meer", erkent Noortje. "We gaan er voor strijden. Maar we weten niet precies wat de concurrentie aan het doen is."

Zus Bregje: "Achter gesloten deuren zeggen we het harder tegen elkaar, hoor. In Parijs willen we pieken."

EPA De tweelingzusjes Bregje en Noortje de Brouwer keerden met twee Europese titels synchroonzwemmen terug uit Belgrado.

Begin februari schreven de 25-jarige zusjes al geschiedenis door als eerste Nederlandse duo een WK-medaille te winnen. Met zilver keerden de Brabantse tweeling terug uit Doha.

Pas bij de medailleceremonie beseften ze hoe dicht ze bij de Chinese wereldkampioenen Wang Luiyu en Wang Qianyi waren gekomen. En nu dus ook nog twee Europese titels.

"Alle puzzelstukjes vallen op dit moment goed", vertelt Bregje. "Er zijn best wat tegenslagen geweest de afgelopen weken, maar we hebben gestreden als team en nu valt het steeds de goede kant op."

Bekijk hieronder een samenvatting van de twee uitvoeringen, die Bregje en Noortje de Brouwer de Europese titel opleverden:

Drie jaar geleden werden de zussen negende bij hun olympische debuut in Tokio. Nu lijkt er meer in te zitten. Begin mei leek die olympische droom acuut in gevaar, toen bij Noortje diabetes type 1 werd geconstateerd.

"De focus lag toen wel even ergens anders", geeft Noortje toe. "Maar we hebben ons snel herpakt. Dat het nu al zo uitpakt, terwijl ik eigenlijk nog veel fitter kan zijn. We hebben heel veel geleerd dit EK."

"Het was een enorme rollercoaster, positief en negatief", aldus Bregje. "Ik denk dat we juist uit het negatieve onze kracht hebben gehaald. We zijn mentaal supersterk. En dat hopen we in Parijs ook te kunnen laten zien."

Synchroonzwemfamilie

Bregje en Noortje de Brouwer groeiden op in Goirle in een echte synchroonzwemfamilie. Om ook in de voetsporen van hun beroemde dorpsgenoot Ireen Wüst te treden, zal er nog wel gesleuteld moeten worden aan hun routines.

"We hebben nog wat achter de hand voor Parijs", grijnst Noortje. Dat moet ook in een sport waarin de moeilijkheidswaarde van de oefening voor een groot deel bepaald wat de uitslag zal worden. "We gaan nog flink aan de slag met onze uitvoeringen. Maar we kennen de strategie van onze concurrenten niet. Hopelijk doen ze het een beetje rustig aan. Maar we weten dat ze ook niet stil zullen zitten."

Bloemen voor Steenbeek Niet alleen de synchroonzussen werden op Schiphol verwelkomd door technisch directeur Havenga. Ook Marloes Steenbeek kreeg een knuffel en een bloemetje. De pas 19-jarige Steenbeek zwom solo naar twee bronzen medailles bij de EK synchroonzwemmen. Net als in de finale van de technische uitvoering moest ze in de vrije oefening alleen haar meerdere erkennen in de Oostenrijkse Vassiliki Alexandri en de Duitse Klara Beyer.

Reken maar dat concurrenten als Oostenrijk, China, Oekraïne en Japan heel goed kijken naar de moeilijkheidsgraad en de uitvoering van de Nederlandsen. Frankrijk is het grote mysterie.

"Zij hoeven zich als thuisland niet te kwalificeren en we hebben ze al een jaar niet meer gezien", legt Bregje uit. "Ze zijn niet op het WK geweest en ook niet op het EK. Wij denken dat het niet de juiste tactiek is, want je wil je ook laten zien aan de jury. Maar we hebben dus ook geen idee waar zij staan."

"Wij gaan er in ieder geval een schepje bovenop doen", besluit Bregje. "Dat vergt nog heel veel trainingsuren. En dat gaan we de komende weken doen."

NOS Bregje (links) en Noortje de Brouwer nemen nog even de tijd voor een bewonderaar.

Maar eerst wacht er nog een ander taakje. "Woensdag ontplofte mijn telefoon al en vandaag weer", vertelt Noortje. "Ik heb nog lang niet alles kunnen lezen, want we moesten deze vlucht halen. Dat komt dit weekend wel."

Een spontane foto met een voorbijganger op de luchthaven is een goed begin. Dat zou na Parijs weleens veel vaker kunnen gebeuren.