'10 tot 15 procent minder kennismigranten door versobering expatregeling'

Wat is de expatregeling?

Buitenlandse, hoogopgeleide mensen, konden in Nederland vijf jaar lang 30 procent van hun brutoloon belastingvrij krijgen. De regeling is ooit in het leven geroepen om expats te compenseren voor de kosten die ze maken om naar Nederland te komen, bijvoorbeeld voor de inrichting van een woning en de reiskosten.

Die regeling is vorig jaar versoberd, waardoor het belastingvrije percentage in die vijf jaar nu wordt afgebouwd naar 10 procent. Uit een rondgang van EenVandaag blijkt dat de politieke partijen twijfelen over dit besluit.

Voorstanders van de regeling, zoals grote werkgevers, zeggen dat ze zonder deze regeling niet genoeg internationaal talent kunnen aantrekken. Critici, zoals vakbonden, vinden het oneerlijk dat een buitenlandse werknemer nu minder belasting betaalt dan een Nederlandse werknemer.