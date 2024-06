ANP Ali B

NOS Nieuws • vandaag, 15:28 Advocaat Ali B vraagt vrijspraak in alle zaken

Advocaat Bart Swier heeft in zijn pleidooi vrijspraak gevraagd voor Ali B in alle zaken die tegen hem zijn aangespannen. Hij noemt de verklaringen van de drie vrouwen die hem beschuldigen onbetrouwbaar.

Ali Bouali staat terecht voor twee aanrandingen en twee verkrachtingen. Van zangeres Ellen ten Damme ligt er een melding van een verkrachting in 2014 in Marokko. Jill Helena, artiestennaam van een oud-kandidaat bij The Voice of Holland, heeft aangifte gedaan van een aanranding in 2018 in Amsterdam. Daarnaast ligt er ook een aangifte van de aanranding en verkrachting van Naomi in Heiloo in 2018.

Strafeis OM

Het Openbaar Ministerie eiste vanochtend 3 jaar cel tegen Ali B. "Uit het dossier komt het beeld naar voren van een dominant en manipulatief persoon, die geen nee accepteert", zei de aanklaagster in de rechtbank in Haarlem.

Volgens het OM zijn de verklaringen van de drie slachtoffers betrouwbaar en worden ze ondersteund door meerdere andere nare seksuele ervaringen van vrouwen over Ali B.

In zijn pleidooi vroeg de advocaat van de rapper vrijspraak in alle drie de zaken. Er is volgens hem ook geen doorslaggevend bewijs. Volgens de advocaat is niet uit te sluiten dat de vrouwen beïnvloed zijn door de BOOS-uitzending.

"Beïnvloed door de zedenrechercheur"

Advocaat Swier betoogde dat de verklaringen van Naomi, die zegt te zijn misbruikt in Heiloo, niet betrouwbaar zijn. Ze heeft aan zowel naasten als de politie meerdere keren verschillende dingen verteld, zegt hij. "Ze sprak zichzelf continu tegen."

Swier noemde de aanklacht van het slachtoffer verder "alle schijn hebben van een valse aangifte". Hij benadrukte daarbij dat hij daarmee niet wilde zeggen dat dit daadwerkelijk het geval is.

Volgens Swier was er in het geval van Jill Helena geen sprake van aanranding. Dat blijkt volgens de advocaat niet uit haar aangifte. De rapper betwist niet dat hij haar heeft betast en gezoend, zegt Swier, maar er was daarbij volgens Ali B geen sprake van dwang.

Volgens Swier is er onvoldoende bewijs om aanranding te kunnen aantonen. Ook omdat Helena vier jaar wachtte met het doen van aangifte waardoor camerabeelden en de trackingsgegevens van hun telefoons niet meer beschikbaar zijn.

De verklaringen van Ellen ten Damme noemt Swier "in strijd met de waarheid". Ten Damme is volgens Swier beïnvloed door de zedenrechercheur om een belastende verklaring af te leggen. Die was vooringenomen en zou hebben aangedrongen op een aangifte "en dat is niet aan de politie".

Nieuwe getuige

Ook het verhaal van de nieuwe getuige die woensdag opdook noemt hij onbetrouwbaar. Volgens Swiers wijkt de verklaring van de vrouw duidelijk af van die van het slachtoffer.

De nieuwe getuige verklaarde dat ze het slachtoffer huilend had aangetroffen bij een bushalte in Heiloo. Zij zou haar hebben verteld dat ze in was aangerand of verkracht door Ali B tijdens een schrijverskamp in Heiloo.

Swiers wees onder meer op verschillen over de locatie, de gemoedstoestand van het slachtoffer en haar uiterlijk in vergelijking met Naomi.

Na het pleidooi van de advocaat krijgt Ali B vandaag de gelegenheid om te spreken.

Eerder vandaag reageerde de rapper in de rechtbank in Haarlem opgelucht op het uitspreken van de strafeis door het Openbaar Ministerie. "Al hadden ze twintig jaar geëist, ik blijf vertrouwen houden in de rechtspraak. Het OM bepaalt hier niets. Ik heb zin in het pleidooi."