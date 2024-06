Zedenzaak tegen Ali B geschorst vanwege nieuwe getuige

De getuige meldde zich gisteravond. De vrouw is door het OM meteen gehoord. Ze is zelf geen slachtoffer, maar zegt dat ze in 2018 in Heiloo een meisje heeft opgevangen dat haar vertelde dat ze seksueel was misbruikt. De vrouw zag het meisje huilend bij een busstation staan en gaf haar een lift op de fiets.