ANP Marinus Dijkhuizen

NOS Voetbal โ€ข vandaag, 14:21 Excelsior niet verder met trainer Dijkhuizen: 'Club heeft helaas besloten'

Excelsior gaat op zoek naar een nieuwe trainer, want Marinus Dijkhuizen moet vertrekken bij de club uit Rotterdam. De 52-jarige trainer had vorig seizoen zijn contract nog verlengd, maar moet nu per direct weg.

Vorige maand degradeerde Excelsior uit de eredivisie na het verlies in de finale van de play-offs tegen NAC Breda. Dijkhuizen was, verdeeld over twee perioden, zeven seizoenen trainer bij Excelsior. In 2014 en 2022 hielp hij de club aan promotie naar de eredivisie.

"Helaas heeft de club besloten in de nieuwe situatie voor een andere invulling te kiezen", zegt de trainer op het clubkanaal van Excelsior.

"Ik weet zeker dat ik daar met mijn kwaliteiten en ervaring voor geschikt ben. Ik moet dit besluit respecteren, maar ik ben uiteraard erg teleurgesteld. Er zijn veel omstandigheden en situaties te noemen waarin het afgelopen seizoen niet meezat, maar het werd onder mijn verantwoordelijkheid een seizoen waarin het vaak en uiteindelijk net niet lukte."

Technisch manager in Rotterdam, Niels van Duinen, legt uit hoe de beslissing tot stand kwam. "Uiteraard was dit een moeilijke beslissing, want Marinus heeft veel voor de club betekend. Hij zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest succesvolle trainers van Excelsior."

"Wij blijven hem altijd dankbaar voor alles wat hij voor Excelsior heeft gedaan en wensen hem veel succes. Maar de degradatie zorgt ervoor dat we aan een nieuwe fase beginnen als club."