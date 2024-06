Ingrid Coenradie komt van Leefbaar Rotterdam naar de PVV in Den Haag

Coenradie (36) is een geboren en getogen Rotterdamse en zit namens Leefbaar Rotterdam sinds twee jaar in de gemeenteraad van de stad. Ze was eerst raadslid en is sinds juli vorig jaar fractievoorzitter.

Vanwege haar portefeuille veiligheid loopt ze regelmatig mee met de politie en spreekt ze met inwoners. "Mijn doel is om de Rotterdammers te spreken die over een paar jaar zeggen: het is duidelijk en fijn dat Leefbaar weer de touwtjes in handen heeft voor een veilige stad", zegt ze op haar site.

Drijfveren

In haar leven ervoer ze de steun van de politie als heel belangrijk. Als 13-jarige werd ze aangerand door de eigenaar van de broodjeszaak waar ze werkte, vertelde ze tegen het AD: "Toen ik me had losgerukt, liep hij de zaak weer in. Even later ging ik naar hem toe. 'Waarom deed je dat?' vroeg ik. Toen zei hij: 'Het was een ingeving van Allah.' Ik was verbijsterd." Later overkwam haar iets soortgelijks.