Volleybalsters nagenoeg zeker van Olympische Spelen na cruciale 3-0 zege op Canada

De Nederlandse volleybalsters zijn bijna zeker van de Olympische Spelen na de 3-0 overwinning in het cruciale duel in de Nations League met Canada: 26-24, 25-16, 25-23. Het moet gek lopen, wil Nederland een olympisch ticket nog mislopen.

Nederland komt zondag om 04.30 uur (Nederlandse tijd) in het Japanse Fukuoka in actie tegen Zuid-Korea. Canada treft zaterdag al Frankrijk.

Rekenwerk

De 3-0 overwinning was verdiend, want in de eerste en tweede set waren ze stukken sterker dan Canada. In set één kwamen ze vanaf een stand van 6-6 niet meer op achterstand. En de gehele tweede set stond Nederland voor.