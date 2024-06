Tweede verdachte vast voor dood Nederlandse marechaussee op Curaçao

Het slachtoffer (49) uit Roosendaal werd twee weken geleden doodgeschoten bij een woningoverval. Zijn vrouw werd daarna gedwongen de autosleutels af te staan. De auto is later teruggevonden.

Teams van de politie, het Openbaar Ministerie en de marechaussee deden vervolgens invallen in meerdere woningen in en rond Willemstad. Bij een inval in een woning in de wijk Oost Jongbloed vond de politie een motorfiets die van het slachtoffer was.