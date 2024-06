Verdachte vast voor dood Nederlandse marechaussee op Curaçao

Op Curaçao heeft een man zichzelf aangegeven in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. De man meldde zich gisteren bij de politie van Curaçao. Dat gebeurde na een reeks invallen in en rond de hoofdstad Willemstad.

Bij een inval in een woning in de wijk Oost Jongbloed vond de politie een motorfiets die toebehoorde aan het slachtoffer. Die was onlangs uit zijn huis gestolen. De vondst is volgens de politie een belangrijke stap in het oplossen van de moord.