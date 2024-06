Laatste aflevering van talkshow Op1 'vrolijke begrafenis in het wit'

"Het wordt een vrolijke begrafenis in het wit", zegt presentator Jort Kelder in de teaser voor de laatste aflevering van Op1. Vanavond komt de talkshow na 4,5 jaar tot een eind. Het werd een veelbesproken programma, mede vanwege onenigheid achter de schermen.

In de slotaflevering wordt het grootste nieuws van de afgelopen jaren besproken. "Het is de begrafenis van onszelf en onze collega-presentatoren", zegt Welmoed Sijtsma gekscherend, de co-host naast Kelder. "Maar we gaan het niet over onszelf hebben."