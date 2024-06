ANP Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) en Gidi Markuszower (PVV) tijdens het debat over de spreidingswet.

NOS Nieuws • vandaag, 18:58 • Aangepast vandaag, 19:54 PVV'er Markuszower na veiligheidscheck geen vicepremier en minister

Het PVV-Kamerlid Gidi Markuszower wordt toch geen vicepremier en minister van Asiel en Migratie. Bij de screening van de AIVD voor nieuwe bewindspersonen zijn zaken naar boven gekomen die bezwaarlijk kunnen zijn voor zijn functioneren als minister. Voor PVV-leider Wilders was dit de reden om zijn kandidatuur terug te trekken, zo liet hij via X weten.

PVV-Kamerlid Marjolein Faber is nu de beoogd minister van Asiel en Migratie. Wilders beslist dit weekend wie de vicepremier wordt, zo heeft hij aan de NOS laten weten.

Markuszower reageert vol onbegrip en zegt dat het "allemaal kafkaësk aanvoelt". "Een gemiddelde terrorist lijkt meer rechten te hebben dan een politicus met een scherpe mening."

Markuszower werd al enige dagen genoemd als vicepremier en minister van Asiel en Migratie voor de PVV. De verwachting was dat hij een hele andere koers zou gaan varen op het voor de PVV belangrijke asieldossier.

Hij keerde zich jarenlang in stevige taal tegen het immigratiebeleid van de kabinetten-Rutte. Zo noemde hij het immigratiebeleid in 2021 "één grote misdaad tegen het Nederlandse volk" waarvoor de verantwoordelijke politici "voor een tribunaal gedaagd moeten worden".

Hoe gaat die screening van de AIVD? De AIVD heeft op de eigen website uitgebreid beschreven hoe ze nieuwe kandidaat-bewindslieden onderzoeken. Ze spreken zelf van naslag en screening, omdat er geen veiligheidsonderzoek wordt gedaan. Ze kijken in de eigen bestanden om te kijken of er informatie over de betreffende persoon te vinden is die de AIVD eerder heeft verzameld. Een 'veiligheidsonderzoek' wordt alleen gedaan als iemand een echte vertrouwensfunctie krijgt en dat is bij ministers en staatssecretarissen niet het geval. "Een veiligheidsonderzoek is van een heel andere soort en aard dan alleen een naslag in onze bestanden", aldus de AIVD.

De AIVD waarschuwde eerder voor Markuszower. In 2010 trok hij zich terug van de PVV-kandidatenlijst omdat in een waarschuwingsbrief van de veiligheidsdienst aan PVV-leider Wilders stond dat Markuszower een risico vormde voor de integriteit van Nederland. De AIVD zei dat hij contact had met medewerkers van buitenlandse inlichtingendiensten, die niet werden genoemd.

Vijf jaar later kwam hij toch weer op de lijst en werd hij gekozen in de Eerste Kamer. Sinds 2017 is hij in de Tweede Kamer de asielwoordvoerder. Daar komt hij regelmatig in aanvaring met andere Kamerleden vanwege zijn uitgesproken standpunten en woordkeus.

ANP Marjolein Faber

De 64-jarige Marjolein Faber is een van de vertrouwelingen van Wilders. Ze was 12 jaar Kamerlid en later fractievoorzitter in de Eerste Kamer en zat deels in die periode ook in de Provinciale Staten van Gelderland.

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 stapte ze over naar de Tweede Kamer en stopte ze met haar vorige functies.

Vijfde colonne

In de Eerste Kamer leidde haar scherpe uitspraken verschillende malen tot ophef. In 2022 mocht ze niet meer het woord voeren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen nadat ze premier Rutte had gevraagd of "de vijfde colonne niet eigenlijk achter de regeringstafel zit".

De term 'vijfde colonne' verwijst naar groepen die heimelijk voor een vijand werken en een land ondermijnen.

In oktober 2015 werd ze op haar vingers getikt door de voorzitter van de Eerste Kamer toen ze haar collega-parlementariërs nep-volksvertegenwoordigers noemde. Faber wilde haar woorden niet terugnemen.