ANP Reinette Klever tijdens een debat in de Tweede Kamer in 2017

NOS Nieuws • vandaag, 13:55 Hulporganisaties verbaasd over Klever als minister voor Ontwikkelingshulp

Hulporganisaties reageren verbaasd op het nieuws dat oud-Kamerlid Reinette Klever de PVV-kandidaat is voor de post van minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingshulp. Directeur van de brancheorganisatie Partos, Liana Hoornweg, zegt dat ze even stil was van het bericht. "We kennen Klever niet goed, maar wat ze in het verleden heeft gezegd over ontwikkelingshulp stemt niet hoopvol."

Tussen 2012 en 2017 was Klever Tweede Kamerlid voor de PVV. In 2016 pleitte ze er tijdens een debat voor om de ontwikkelingshulp te schrappen en zo de afschaffing van het eigen risico in de zorg te bekostigen.

Coalitieakkoord

In het hoofdlijnenakkoord van PVV, BBB, NSC en VVD staat dat er structureel bezuinigd zal worden op ontwikkelingshulp. Vanaf 2027 moet dat zo'n 2,4 miljard euro per jaar zijn. Hulporganisatie Oxfam Novib gaat ervan uit dat Klever dat hoofdlijnenakkoord zal uitvoeren. "Woorden doen ertoe, ook die uit het verleden, maar het gaat om daden. We rekenen er dus op dat ook een PVV-minister zich aan de gemaakte afspraken zal houden", zegt woordvoerder Peter Ras.

Verder kijken ze bij Oxfam Novib liever naar wat er nog wel kan met het resterende geld. "Het zijn enorm grote bezuinigingen, maar er blijft wel een budget van 5,5 miljard euro over voor humanitaire hulp", zegt Ras.

Partos sluit zich daarbij aan. "We gaan er wel vanuit dat ze het hoofdlijnenakkoord uitvoert, daar houden we ons aan vast en zullen we ook op toezien. We gaan de minister beoordelen op daden, niet op haar woorden uit het verleden", zegt Hoornweg.

Enige bondgenoot

Wel vraagt Hoornweg zich af waarom een PVV-minister naar voren is geschoven voor deze post. "Waarom niet iemand van NSC? Dat is de enige bondgenoot die we nog hebben in deze coalitie, althans waarvan we zeker weten dat ze het nut inzien van ontwikkelingssamenwerking. Je vraagt je toch af wat de agenda hierachter is."