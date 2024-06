ANP

NOS Nieuws • vandaag, 08:03 Twee commerciële schuldhulpbedrijven onderzocht op verboden praktijken Bart Kamphuis Verslaggever economie Bart Kamphuis Verslaggever economie

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzoekt of commerciële aanbieders van schuldhulpverlening zich schuldig maken aan misleiding. Het gaat om bedrijven die online de suggestie wekken dat ze namens een gemeente opereren.

Gemeentelijke schuldhulpverlening is gratis, maar de onderzochte bedrijven bieden schuldhulp tegen betaling aan. Dat is in veel gevallen verboden.

Particulieren en bedrijven met schuldproblemen kunnen aankloppen bij de gemeente. Die is wettelijk verplicht om gratis hulp aan te bieden als de schulden zo groot zijn dat ze er zelf niet meer uit kunnen komen. De hulp bestaat bijvoorbeeld uit het opstellen van een aflossingsregeling met de schuldeisers, waarbij een deel van de schulden wordt kwijtgescholden.

Het idee achter het wettelijk verbod op het aanbieden van betaalde schuldhulp is dat geld verdienen aan kwetsbare mensen met geldproblemen niet gewenst is. Het verbod geldt alleen als er kredietschulden in het schuldenpakket zitten, bijvoorbeeld schulden bij webwinkels.

Strenge regels

Sommige financiële dienstverleners als budgetcoaches en bewindvoerders proberen hun diensten te verkopen onder de noemer 'schuldhulp'. Voor hen gelden strenge regels. De ACM onderzoekt nu of twee bedrijven daaraan voldoen.

De bedrijven die de ACM onderzoekt, werven klanten met aparte sites die voor 28 verschillende gemeenten allerlei informatie geven over de gemeentelijke schuldhulpverlening. De aanmeldknop leidt op al die sites naar twee commerciële financiële dienstverleners die landelijk opereren.

"Dat lijkt in strijd met de voorwaarde van de ACM dat een aanbieder duidelijk moet zijn over wie hij is", zegt jurist André Moerman van Schuldinfo.nl. "Ik kreeg al een melding van iemand die dacht online te zijn doorverwezen door de gemeente Breda, maar terechtkwam bij een commerciële dienstverlener die landelijk opereert."

Ondernemers gratis geholpen

Ook bij bedrijven in financiële nood proberen commerciële financiële dienstverleners schuldhulp aan te bieden, terwijl die hulp in principe bij gemeenten gratis is te krijgen. "Die dienstverleners opereren langs de randen van wat mag en gaan daar soms overheen", zegt Jacqueline Zuidweg. Zij voert met haar bedrijf de schuldhulpverlening voor ondernemers uit namens verschillende gemeenten.

Zuidweg ziet dat in het bedrijfsleven ook advocaten en accountants zich aanbieden als commerciële schuldhulpverleners aan een kwetsbare doelgroep. Voor hen geldt het verbod op betaalde schuldhulp niet.

Toezichthouder ACM tikte vorig jaar al enkele commerciële aanbieders van schuldhulp op de vingers, omdat zij niet duidelijk waren over de kosten en voorwaarden van hun aanbod. In januari veroordeelde de rechtbank Overijssel een ondernemer die op illegale wijze schuldhulp aanbood.

Consumentenloket

Wanneer het lopende onderzoek naar commerciële schuldhulpaanbieders is afgerond, kan de ACM nog niet zeggen. De toezichthouder zegt de markt voor commerciële schuldhulpaanbieders goed in de gaten te blijven houden, onder meer aan de hand van signalen van het publiek. Iedereen kan daarvoor terecht bij het consumentenloket ACM ConsuWijzer.

De toezichthouder ziet vaker commerciële bedrijven diensten aanbieden die gericht zijn op consumenten in een kwetsbare positie en die inspelen op die kwetsbaarheden. Zo werd onlangs een bedrijf op de vingers getikt dat cursussen van 1500 euro aanbood om de kansen op een sociale huurwoning te vergroten.