ANP Titmus viert haar wereldrecord

NOS Sport • vandaag, 13:19 Twee zwemsters breken wereldrecord in één serie: Australiërs in topvorm voor Spelen

Het olympisch kwalificatietoernooi van de Australische zwemsters heeft een nieuw wereldrecord opgeleverd. Ariarne Titmus voltooide de 200 meter vrije slag in 1.52,23 en verbeterde daarmee het record dat vorig jaar werd gevestigd door Mollie O'Callaghan (1:52.85).

Opmerkelijk is dat landgenote O'Callaghan meezwom in dezelfde serie als Titmus en óók sneller was dan haar eigen wereldrecord uit 2023 (1:52.48). Ze eindigde echter achter Titmus en is haar record dus kwijt.

Achteraf toonde O'Callaghan zich van haar sportieve kant: ze feliciteerde Titmus met het behalen van een wereldrecord middels een stevige knuffel. De verwachting is dat de vrouwen deze zomer naast concurrenten ook teamgenoten zullen zijn in Parijs, bij de estafette.

ANP O'Callaghan knuffelt Titmus

"Wat een ongelooflijk resultaat", zei Titmus na de race. "Ik ben blij dat ik eindelijk een 200 meter kan zwemmen die een afspiegeling is van mijn trainingen. Ik denk dat de concurrentie in Australië ons helpt om zo snel te zwemmen. We pushen elkaar elke dag."

De 23-jarige Titmus geldt als een van de grote favorieten voor een aantal zwemmedailles op de Olympische Spelen in Parijs. Ze is niet alleen wereldrecordhoudster op de 200 meter vrije slag, maar ook op de 400. Bovendien pakte ze op de vorige Spelen in Tokio al goud op beide afstanden.