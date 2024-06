ANP

NOS Nieuws • vandaag, 19:47 VN-coördinator Kaag: 'Gaza gevaarlijkste plek ter wereld voor hulpverlening' Daisy Mohr Correspondent Midden-Oosten

Gaza is op dit moment de gevaarlijkste plek ter wereld voor hulpverlening", zegt Sigrid Kaag. De voormalig minister van Financiën en Buitenlandse Zaken is sinds januari VN-coördinator Humanitaire Hulp en Wederopbouw in Gaza.

De NOS spreekt haar in Jordanië over haar werk en ervaringen. Daar wordt vandaag een internationale noodconferentie gehouden over noodhulp voor Gaza. Het is voor het eerst dat Kaag Nederlandse media te woord staat in haar huidige functie.

'Hel op aarde'

Ze is de afgelopen maanden meerdere keren in Gaza geweest. De vernietiging is enorm, vertelt ze. "Ik denk dat er zich geen woorden voor lenen, zo dramatisch is het. Het wordt vaak beschreven als hel op aarde en ik denk dat dat juist is."

Het zijn bezoeken die beklijven. "Het is heel zwaar. Uiteindelijk ben ik de bezoeker. Ik heb het recht om te vertrekken. Maar de mensen die daar wonen, de kinderen, de weduwen, degenen die aan het overleven zijn met het minimale, die hebben geen kans op vertrek."

Haar plan is om vanaf half juni deels in Gaza te gaan wonen en vanuit daar te werken. "Ik geloof altijd dat je vanuit het veld moet werken. Je kunt niet alleen goede ideeën bedenken vanuit New York of vanuit de regio. Je moet er zijn."

Gesloten grensovergang

Lange tijd hield Israël hulpverlening aan Gaza tegen door de grensovergangen dicht te houden. Kaag ziet dat daar sinds begin april verandering in is gekomen en er meer hulp de Gazastrook binnenstroomt, maar voldoende is het niet. Ze verwijst naar de Israëlische inval in Rafah begin mei. Sindsdien is de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook dicht en zijn een miljoen Palestijnen opnieuw op de vlucht.

"Ze hebben weer hun plastic tentjes moeten oppakken en zijn met z'n allen op een nog veel kleinere plek gaan zitten. Dat bemoeilijkt de hulpverlening en de veiligheid binnen de Gazastrook. Al zijn er voorraden aan de grens, dan is het ontzettend moeilijk en vaak heel onveilig om überhaupt tot hulpverlening en distributie over te gaan."

Het EU-orgaan voor Civiele Bescherming en Humanitaire hulp deelt vandaag deze beelden op X. Volgens het orgaan staan meer dan 2000 vrachtwagens te wachten in Egypte om de grens over te mogen:

Kaag spreekt met leden van het Israëlische oorlogskabinet om de noodhulp zo goed mogelijk te coördineren. Ook heeft ze premier Netanyahu twee keer ontmoet. "We bespreken de moeilijke punten en kijken ook naar waar er wel voortgang geboekt is." Meer wil ze over die gesprekken niet kwijt.

Wederopbouw gaat jaren duren

De vraag hoelang de wederopbouw van Gaza na de oorlog zal duren, vindt Kaag lastig te beantwoorden. Dat hangt volgens haar van allerlei factoren af, zoals de toegang tot het gebied en de financiering. "Maar dat het onder de beste scenario's een heel aantal jaren zal duren, is wel duidelijk."

De timing van de conferentie in Jordanië is volgens haar belangrijk. Gisteren nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan over een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. "Laten we kijken of dat nieuw perspectief gaat geven. En wij moeten met z'n allen klaarstaan om nog veel meer te doen om die kans en dat raampje dat opengaat als er een staakt-het-vuren is ten volle te benutten. Want de burgerbevolking in Gaza heeft veel te lang moeten wachten."

VN-resolutie over staakt-het-vuren in Gaza In de VN-Veiligheidsraad is gisteren een resolutie aangenomen over een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Het gaat om het plan dat de Amerikaanse president vorige maand presenteerde. Dat voorziet onder andere in een permanent staakt-het-vuren, volledige terugtrekking van het Israëlische leger uit de Gazastrook en een ruil van Israëlische gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen in Israël. Hamas heeft inmiddels laten weten de resolutie te accepteren en is bereid verder te onderhandelen over de details. Vanuit Israël is nog geen officiële reactie.

De wederopbouw van Gaza is dus nog een hele klus, toch heeft Kaag niet getwijfeld toen ze ja zei tegen haar nieuwe baan. "Er zijn zaken in het leven van dusdanig morele verantwoordelijkheid dat je je niet moet afvragen of het een kans van slagen heeft. Het is meer de vraag of ik wil proberen mijn bijdrage te leveren aan een van de grootste crises op dit moment. Die heel belangrijk is, niet alleen voor Israël en de mensen in Gaza of op de Westelijke Jordaanoever, maar voor de bredere regio."