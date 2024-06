ANP Een windpark op zee

NOS Nieuws • vandaag, 18:32 Grootste windpark Noordzee wordt gebouwd door pensioenfonds ABP en Vattenfall Rob Koster Economieverslaggever Rob Koster Economieverslaggever

De overheid is er in geslaagd het grootste Nederlandse windpark op zee aan te besteden. Het gaat om het windpark IJmuiden Ver dat met 4 gigawatt, in 2029 5,5 miljoen huishoudens van elektriciteit kan voorzien.

Het windpark dat ruim 62 kilometer uit de kust komt te liggen is opgesplitst in twee delen die worden gebouwd door pensioenfonds ABP en energiebedrijf Vattenfall.

Het eerste deel (IJmuiden Ver Alpha) wordt op zee gebouwd door pensioenfonds ABP in samenwerking met het Schotse energiebedrijf SSE Renewables onder de naam Noordzeker.

Voorwaarde voor de bouw is dat er bijgedragen wordt aan de bescherming en het herstel van de natuur in de Noordzee. Zo zal er bij het ontwerp van de windturbines meer rekening gehouden worden met de bescherming van vogels.

Het tweede deel van het park (IJmuiden Ver Beta) wordt gebouwd door het Zweedse energiebedrijf Vattenfall in samenwerking met het Deense CIP onder de naam Zeevonk II. De nadruk bij de bouw van dit park ligt op een betere inpassing in het energiesysteem.

De bedrijven gaan in Rotterdam, waar de stroom aan land komt, een waterstoffabriek bouwen. Op de momenten dat er meer elektriciteit wordt opgewekt dan er afgenomen kan worden, kan er met de elektrolyser duurzame waterstof worden geproduceerd.

Opsteker voor Jetten

Dat er genoeg belangstelling was om deze windparken te gaan bouwen is een opsteker voor demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie. Vorig jaar liep de Britse overheid nog een blauwtje bij een vergelijkbare aanbesteding. Geen enkel bedrijf tekende toen in omdat er volgens de bedrijven te weinig rekening werd gehouden met de hoog opgelopen kosten voor de bouw van windparken op zee.

"De marktomstandigheden zijn ingewikkelder geworden, dus ik ben extra blij dat deze partijen de windparken op zee willen bouwen", zegt hij in een reactie. De bedrijven konden bij intekening voor het eerst ook geld bieden om in aanmerking te komen voor de opdracht.

Zo betalen ABP en SSE Renewables jaarlijks ruim een miljoen euro aan de overheid voor een periode van veertig jaar. Vattenfall en het Deense CIP betalen zelfs jaarlijks 20 miljoen euro aan de staat, eveneens voor een periode van veertig jaar.

Pensioenfonds ABP heeft samen met andere pensioenfondsen recent aangeboden 'miljarden' te willen investeren in de energietransitie in Nederland. Omdat ABP zich ook wil richten op een betere bescherming van de natuur in en boven de Noordzee, besloot het eerder zelf mee te gaan bouwen. Hiervoor heeft het de samenwerking gezocht met het Schotse SSE Renewables dat al veel Britse windmolenparken heeft gebouwd en op dit moment werk aan het allergrootste windpark bij de Doggersbank.