ANP Nys sprint de tegenstand uit zijn wiel in Zwitserland

NOS Wielrennen • vandaag, 17:12 Nys sprint met overmacht naar de winst in derde etappe Ronde van Zwitserland

Thibau Nys heeft de derde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De jonge Belg trof een finale die hem op het lijf geschreven was en maakte daar goed gebruik van. Op de hellende strook naar de finish in Rüschlikon sprintte hij zijn concurrenten uit het wiel.

Nys is bezig aan een steengoed tweede seizoen als prof. In april won hij al zijn eerste wedstrijd op WorldTour-niveau, waarna hij in mei maar liefst vier profoverwinningen boekte. In heuvelsprints behoort de 21-jarige renner intussen al bijna bij de wereldtop.

Kopgroep krijgt geen kans

De renners kregen in Zwitserland een heuveletappe voorgeschoteld met een listige helling naar de finish in Rüschlikon. In de finale moesten daarnaast verschillende beklimmingen van derde categorie beklommen worden. De vlucht van de dag bestond uit vijf renners, maar zij maakten geen kans op de ritzege.

Op de laatste van die hellingen, de Albipass, schoot het peloton in gang. Lidl-Trek had veel vertrouwen in Nys en trok samen met Education First het peloton in gang, waardoor de meeste sprinters al overboord gingen. De laatst overgebleven koploper, Johan Jacobs, werd ook teruggepakt.

Versnelling Yates

Adam Yates besloot om vlak voor de top van die klim te demarreren. De Brit, die vorig jaar nog derde werd in de Tour de France, mag deze week voor eigen kans rijden. Volgende maand zal hij de rechterhand zijn van Tadej Pogacar in de Tour de France. Zijn aanval werd echter geneutraliseerd, waarna een groot peloton begon aan de afdaling van de Albipass.

Na de afdaling volgde een nieuwe versnelling uit het kamp van UAE: Marc Hirschi waagde zijn kans op een korte heuvel. Hij kreeg een gat, stortte zich in de afdaling, ontweek een overstekende vrouw en begon solo aan de laatste helling. Het peloton volgde hem echter op de hielen.

Katachtige Nys toont zich

De aanval van Hirschi strandde in het zicht van de haven. Nys zette zijn sprint al vroeg in en deed wat hij in mei ook deed in de minder hoog aangeschreven Ronde van Hongarije: alle anderen uit zijn wiel sprinten. De nog altijd pas 21-jarige Vlaming is op zijn best wanneer de finish licht omhoog loopt en demonstreerde dat deze dinsdag opnieuw.

Alberto Bettiol (Education First) en Stephen Williams (Israel - Premier Tech) probeerden nog terug te keren, maar Nys was gevlogen. De zoon van veldritlegende Sven Nys won met overmacht in Rüschlikon.

Nieuwe leider

Yves Lampaert is zijn gele leiderstrui kwijtgeraakt. De West-Vlaming kwam 46 seconden na Nys over de streep, wat niet voldoende was om zijn koppositie te verdedigen. Bettiol is de nieuwe leider in het klassement, al is de verwachting dat hij die woensdag weer kwijtraakt.

Morgen trekt de Ronde van Zwitserland namelijk de bergen in. Vier aankomsten bergop volgen elkaar op. De wedstrijd duurt nog tot en met zondag en eindigt met een lastige klimtijdrit naar Villars-sur-Ollon. Vanuit Nederlands oogpunt kijken we de rest van de week vooral naar Kelderman, die derde staat na de eerste dagen.