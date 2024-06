NOS Wielrennen • vandaag, 10:59 Neef Suzanne Schulting verrast profs in ZLM Tour: 'Vakantiedagen zijn nu bijna op'

Maandag was het nog 'papa-dag' voor de 36-jarige Peter Schulting. Hij heeft een vaste baan, drie kinderen én is wielrenner. Hij is geen prof, dat is hij nooit geweest.

Wel koerste hij tegen toprenners als Primoz Roglic en won hij wedstrijden in Taiwan en Trinidad & Tobago. Gisteren won Schulting, een neef van olympisch shorttrackkampioene Suzanne Schulting, opnieuw. Dit keer tegen allerlei profs in Nederland.

"Qua wat het bij me losmaakt, is dit sowieso de grootste overwinning uit mijn carrière", zegt Schulting na zijn zege in de derde etappe van de ZLM Tour, een meerdaagse koers op Nederlandse bodem.

Archief Peter Schulting Peter Schulting (midden) na zijn overwinning in Trinidad & Tobago

De verwachting was dat de sprinters in de derde rit voor de overwinning zouden gaan strijden, zoals ze dat vrijwel elke dag doen in de ZLM Tour. Schulting had met al zijn ervaring echter al gezien dat de vroege vlucht hier kans maakte.

Hij schoof mee met de juiste groep, bleef kalm en won van zijn medevluchters Martijn Rasenberg en Wessel Mouris. De grote ploegen, zoals Visma-Lease a Bike, Alpecin-Deceuninck en dsm-firmenich-PostNL, kwamen te laat.

Verkoopmedewerker binnendienst

In zijn hoogtijdagen won Schulting regelmatig een koers bij de elite/beloften of de semiprofs, maar dit jaar liep het allemaal nog niet zoals hij hoopte. Eigenlijk is dat ook niet gek: in 2018 werd hij vader en daarna volgden nog twee kinderen. Om zijn gezin te onderhouden, werkt Schulting vier dagen in de week als verkoopmedewerker binnendienst.

Schulting is namelijk geen beroepsrenner. Hij verdient lang niet genoeg met wielrennen om ervan te kunnen leven. Veel renners die net niet goed genoeg zijn om de stap te zetten naar het professionele wielrennen, stoppen dan ook rond hun 25ste. Schulting blijft wel koersen: "Ik haal er gewoon heel veel plezier uit."

Vakantiedagen om te koersen

En soms valt alles dan ineens op z'n plek, ondanks dat hij in een goede week 'slechts' vijftien uur per week traint. "Maandag is papa-dag, dan doe ik de klusjes in huis, haal ik de boodschappen en breng ik mijn twee oudste kinderen naar school. In de avond probeer ik dan nog twee uurtjes te fietsen om het hoofd leeg te maken."

"Dinsdag en donderdag fiets ik van en naar mijn werk. Zo probeer ik mijn uurtjes bij elkaar te sprokkelen. In het weekend krijg ik vaak één dag een vrijbrief voor een koers of een lange training."

Dat Schulting in de ZLM Tour rijdt, is eigenlijk best bijzonder. Hij moet er vakantiedagen voor opofferen. "En ik ben intussen al bijna door mijn vakantiedagen heen dit jaar. Ik zal dan ook verder geen meerdaagsen rijden. Dat is gewoon niet haalbaar. Ik wil ook met mijn gezin op vakantie in de zomer."

Verre oorden

Voordat Schulting kinderen kreeg, koerste hij onder andere in het Midden-Oosten, China en Zuid-Amerika. Hij was getuige van de tweede profoverwinning ooit van Primoz Roglic in de Ronde van Azerbeidzjan, schreef een etappe op zijn naam in de Ronde van Taiwan en won met zeven minuten voorsprong de Tobago Cycling Classic.

Archief Peter Schulting Peter Schulting (links) reed ook koersen in China

Hoewel hij heel veel obscure wedstrijden heeft gereden in veel verschillende landen, wil Schulting zichzelf geen avonturier noemen. "Ik ben gewoon een liefhebber. Als er in die tijd zo'n kans voorbij kwam, dan wilde ik graag rijden."

Zijn trip naar Trinidad en Tobago noemt hij het hoogtepunt van zijn carrière. "Dat was gewoon genieten. We lagen in de avonden op het strand, koersten op een tropisch eiland, er waren mooie feestjes. Dat was echt top. Al moet ik zeggen dat ik de Omloop van Schokland, in mijn thuisregio, ook wel heel mooi vond altijd."

Familie van Suzanne

Dat reizen doet Schulting inmiddels niet meer. Nu maakt hij graag tijd vrij voor zijn vrouw en kinderen, om op de bank naar sport te kijken bijvoorbeeld. Vooral als zijn nicht Suzanne een belangrijke wedstrijd schaatst. "Als ze dan niet wint, storten we met tranen op de grond."

Peter (36) en Suzanne (26) schelen tien jaar, dus ze zijn niet samen opgegroeid. "We hebben wel eens samen gefietst en ik kan wel een beetje schaatsen, maar zij is op een heel ander niveau bezig dan ik. Daarnaast heeft ze ook best een drukke agenda natuurlijk", sluit hij af met een knipoog.