Getty Bryan Coquard wint de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland

NOS Wielrennen • vandaag, 17:39 Materiaalpech nekt De Lie in Ronde van Zwitserland, Coquard wint tweede etappe

Bryan Coquard heeft de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De snelle Fransman van Cofidis was in de straten van Regensdorf sneller dan Michael Matthews. Arnaud De Lie werd derde, nadat hij in volle sprint te maken had gekregen met kettingproblemen.

Coquard was al bezig aan een goed jaar met veel ereplaatsen, maar had nog geen wedstrijd gewonnen. Vlak voor de Tour de France is dit een welkome bevestiging van goede vorm voor de kleine sprinter.

Kopgroep met Kuypers

Na de openingstijdrit in Liechtenstein trok het peloton op maandag Zwitserland in. De sprinters in het peloton hoopten dat het peloton bij elkaar bleef, maar ze moesten wel de lastige Regensberg zien te overleven. Een klim van derde categorie, met de top op tien kilometer van de finish.

Vier renners beproefden hun geluk in de vroege vlucht, een van hen was de Vlaamse veldrijder Gerben Kuypers. Hij mocht na de etappe de bergtrui aantrekken. De sprintersploegen controleerden de etappe goed, waardoor het kwartet geen kans maakte op de ritzege.

Alpecin-Deceuninck zet sprinters onder druk

Op de Regensberg werden de laatste koplopers ingerekend, terwijl Alpecin-Deceuninck volle bak omhoog knalde in dienst van sprinter Axel Laurence. De Fransman werd in 2023 wereldkampioen bij de beloften en verteert klimmetjes vaak beter dan andere sprinters.

Eén voor één losten de snelle mannen: Mark Cavendish kon niet volgen, net als Arnaud Démare en vele anderen. Slechts een kleine veertig renners bleven over, maar een tweede peloton volgde op slechts tien seconden.

ANP Alpecin-Deceuninck zet de sprinters onder druk op de Regensberg

Søren Kragh Andersen, ploeggenoot van Laurence, vloog naar beneden en het peloton had moeite om hem te volgen, toch kwam de achtervolgende groep steeds dichterbij. Bij de hergroepering probeerde Alberto Bettiol de overgebleven sprinters te verrassen.

Pech voor De Lie

In het peloton werd er chaotisch gekoerst, met een valpartij tot gevolg. Onder anderen Emanuel Buchmann en Ethan Hayter gingen tegen de grond. De overgebleven sprinters waren de meeste van hun ploeggenoten verloren op de klim. Enkel De Lie had nog een paar ploeggenoten.

Zij deden goed werk om terug te keren bij Bettiol, waarna er werd gesprint in de straten van Regensdorf. De Lie ging in het wiel van Coquard door de laatste bocht en wilde net zijn sprint inzetten toen zijn ketting eraf ging. Hij herstelde de situatie direct en zette zijn sprint in.

Coquard was toen echter al gevlogen. De rappe Fransman had lengtes voorsprong op de rest van het peloton en won met grote voorsprong. Matthews werd tweede, gevolgd door de onfortuinlijke De Lie.

Enige sprintkans

Op papier was dit de enige sprintkans in de Ronde van Zwitserland. Dinsdag volgt een heuveletappe, waarna er vanaf woensdag vier bergetappes op het programma staan. Zondag eindigt de ronde met een lastige klimtijdrit.