ANP Onderzeeër uit de Walrusklasse

NOS Nieuws • vandaag, 16:35 Kamer steunt aanschaf Franse onderzeeboten, geen uitstel tot nieuw kabinet

Het huidige demissionaire kabinet kan gewoon doorgaan met de aanschaf van vier nieuwe onderzeeërs van het Franse bedrijf Naval. Een voorstel van de SGP om het definitieve besluit over te laten aan het nieuwe kabinet is weggestemd.

Verschillende partijen, waaronder de PVV, uitten eerder hun twijfels over het voornemen om de miljardenorder te gunnen aan Naval. Zij zagen meer in de offerte van het Zweedse Saab, waar ook de Nederlandse scheepswerf Damen bij betrokken is.

Vorige week, tijdens een debat over de aanschaf, waren de twijfels nog niet weg bij de PVV. Daarmee werd de onenigheid binnen de nieuwe coalitie duidelijk, want VVD, NSC en BBB steunden de deal wel.

Demissionair staatssecretaris Van der Maat (Defensie) waarschuwde toen dat vertraging in het proces het voortbestaan van de onderzeebootdienst op het spel zou zetten. Er is een groot risico dat de Nederlandse marine dan een tijd lang helemaal geen beschikking heeft over onderzeeboten, omdat de huidige vaartuigen uit de Walrusklasse aan het eind van hun levensduur zijn.

GroenLinks-PvdA

Op zich was er altijd wel een ruime meerderheid in de Kamer voor de aanschaf bij de Fransen. Maar vorige week bleek dat de grootste oppositiepartij, GroenLinks-PvdA, er weinig voor voelde om de nieuwe coalitie uit de brand te helpen.

Het leidde vandaag tot opmerkelijk stemgedrag van de fractie. Eerst stemde GroenLinks-PvdA voor de motie van de SGP om het definitieve besluit uit te stellen. Maar toen bleek dat de Kamerleden van de PVV hun handen omlaag hielden, trok de linkse fractie de steun weer in.

Dat leidde weer tot hoongelach bij andere partijen, die GroenLinks-PvdA beschuldigden van politieke spelletjes. Maar volgens Kamerlid Nordkamp ging het zijn fractie erom dat de nieuwe coalitie niet verdeeld mag zijn over zo'n belangrijk onderwerp als de aanschaf van dit soort defensiematerieel.

De motie van de SGP werd met ruime meerderheid verworpen. In de officiële stemuitslag zal blijven staan dat GroenLinks-PvdA voor uitstel stemde, maar in de zogeheten Handelingen, het stenografisch verslag van de vergadering, is de draai wel terug te vinden.