'Tevreden' Osaka wint in Rosmalen haar eerste partij op Nederlandse bodem

Naomi Osaka heeft haar eerste wedstrijd op Nederlandse bodem in winst omgezet. De viervoudig grandslamwinnares was op het grastoernooi van Rosmalen een maatje te groot voor de als vierde geplaatste Belgische Elise Mertens: 6-2, 6-4.

'Leuke sfeer'

"Ik ben tevreden over mijn niveau en het was een leuke sfeer om in te spelen", zei de Japanse, die er vanwege een zwangerschap anderhalf jaar uit is geweest en op 1 januari van dit jaar haar rentree in het wedstrijdcircuit maakte.