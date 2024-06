ANP Naomi Osaka

NOS Sport • vandaag, 14:16 • Aangepast vandaag, 20:21 'Tevreden' Osaka wint eerste wedstrijd op Nederlandse bodem, stuit nu op Lamens

Naomi Osaka heeft haar eerste wedstrijd op Nederlandse bodem in winst omgezet. De viervoudig grandslamwinnares was op het grastoernooi van Rosmalen een maatje te groot voor de als vierde geplaatste Belgische Elise Mertens: 6-2, 6-4.

De 26-jarige Osaka, voormalig nummer één van de wereld maar afgezakt naar plek 125, verloor geen enkele keer haar servicegame. Mertens moest drie breaks toestaan.

"Ik ben tevreden over mijn niveau en het was een leuke sfeer om in te spelen", zei de Japanse, die er vanwege een zwangerschap anderhalf jaar uit is geweest en op 1 januari van dit jaar haar rentree in het wedstrijdcircuit maakte.

Op Roland Garros had ze in de tweede ronde een matchpoint tegen de uiteindelijke toernooiwinnares Iga Swiatek.

Osaka stuit nu op Lamens

De ongeplaatste Osaka treft in de volgende ronde de Nederlandse Suzan Lamens, die haar gisteren door de regen gestaakte duel uit de eerste ronde tegen de Amerikaanse Bernarda Pera nog moest afmaken. Lamens won de partij uiteindelijk in drie sets: 4-6, 6-2, 6-4.

ANP Suzan Lamens

De wedstrijd tussen Lamens en Pera werd maandag gestaakt vanwege de regen bij de stand 4-6, 6-4, 3-2 voor Lamens, die moest gaan serveren.

Een dag later verspeelde de Zuid-Hollandse (24) direct haar voorsprong, maar brak ze in de volgende game Pera voor de zevende keer. Lamens maakte de partij tegen de Amerikaanse (twee titels) uit op haar eerste matchpoint.

Vedder eruit

Voor Eva Vedder is het grastoernooi voorbij. De Nederlandse qualifier (WTA-392), die haar tweede WTA-toernooi speelde, verloor in de eerste ronde in drie sets (6-3, 3-6, 2-6) van de Canadese Bianca Andreescu,

ANP Eva Vedder

De 24-jarige Vedder, die bij haar WTA-debuut een jaar geleden ook in de eerste ronde strandde, begon goed tegen de winnares van de US Open van 2019 en won de eerste set met 6-3.

Maar daarna liet de na negen maanden blessureleed teruggekeerde Andreescu haar klasse zien. Leunend op haar goede service gaf ze Vedder in de volgende twee sets nog maar één breakkans.

Ook Rus uitgeschakeld

Ook voor Arantxa Rus is het al afgelopen in Rosmalen. Ze verloor in de eerste ronde in twee sets van Dalma Gálfi. De Italiaanse, die 81 plekken lager staat op de wereldranglijst, stond Rus in de eerste set geen enkel punt toe.

In de tweede set ging het iets beter met de Nederlandse, die eind mei op het gravel van Roland Garros in de tweede ronde in twee sets verloor van Jelena Rybakina, de mondiale nummer vier. Maar de nederlaag kon Rus niet meer voorkomen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula, de nummer vijf van de wereldranglijst, klopte de Witrussin Aljaksandra Sasnovitsj: 6-2, 6-2.

Libéma Open live bij de NOS Wedstrijden van de Nederlandse tennissers op het Centre Court van het grastoernooi van Rosmalen - de Libéma Open - zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Vandaag zal dat zijn de partij van Tallon Griekspoor tegen de Serviër Miomir Kecmanovic, die volgens de planning om 14.30 uur moet beginnen.

Osaka vertelde in aanloop naar het toernooi van Rosmalen over haar eerste indrukken in Nederland:

3:36 Osaka voor het eerst in Rosmalen: 'De snelwegen in Nederland zijn schoon'