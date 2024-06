Straf voor PSV na vuurwerk in Heerenveen: eerste wedstrijd geen uitsupporters

PSV mag van de KNVB in het nieuwe eredivisieseizoen geen supporters meenemen naar de eerste uitwedstrijd. De reden is het afsteken van vuurwerk in het uitvak in Heerenveen op 25 april.

Dat duel werd in de slotfase door scheidsrechter Danny Makkelie even stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. PSV leidde op dat moment met 8-0. Door de vele rook was het zicht in de hoek van het stadion tijdelijk slecht.