AFP De christendemocratische spitzenkandidaat Von der Leyen, de huidige voorzitter van de Europese Commissie

NOS Nieuws • vandaag, 03:51 Zo heeft Europa gestemd en dit betekent het Nanda Millenaar redacteur Bureau Brussel Nanda Millenaar redacteur Bureau Brussel

De grote vraag in aanloop naar deze verkiezingen was: komt er een grote verschuiving naar rechts? Nu de voorlopige uitslag binnen is, is duidelijk dat de uiterst eurokritische fracties in het Europees Parlement groeien. Het radicaal-rechtse Identiteit en Democratie (ID), waar de PVV in zit, gaat van 49 naar 58 zetels. De Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), onder leiding van de Italiaanse premier Meloni, krijgt er drie zetels bij.

"Het midden houdt stand", was meteen na de eerste exitpoll het oordeel. De centrum-rechtse Europese Volkspartij (EVP) blijft de grootste. En de huidige middencoalitie van de EVP, de sociaaldemocraten (S&D) en de liberalen (Renew) houdt een meerderheid, met 404 zetels van de in totaal 720 zetels. Het verlies bij de pro-Europese partijen zit bij de liberalen en de Groenen. Die verliezen beide rond de twintig zetels, vooral in Frankrijk en Duitsland.

NOS

De komende weken moeten alle nationale partijen opnieuw kiezen bij welke Europese fractie ze willen horen. Dat kan de zetelaantallen van de fracties nog veranderen. Er zijn tientallen zetels gegaan naar partijen die nog niet bij een fractie zijn aangesloten.

Samenwerking

Sommigen, zoals de Franse Marine Le Pen, lobbyen voor een grote rechtse fractie, die een vuist kan maken in Europa. Zij zou graag samenwerken met de Italiaanse Georgia Meloni, maar die kans lijkt klein. Er zijn grote verschillende tussen de partijen. Zo is de ECR-fractie over het algemeen pro-Oekraïne, terwijl in ID ook pro-Russische partijen zitten. En veel van deze partijen zijn sterk nationalistisch. Dat maakt grensoverschrijdend samenwerken lastig.

Een ander obstakel is dat Identiteit en Democratie tot nu toe wordt geïsoleerd door andere politieke fracties in het Europees Parlement. Voorlopig zijn de liberalen, de sociaaldemocraten, de groenen en ook de christendemocraten stellig: samenwerken met radicaal-rechts op Europees niveau is absoluut niet bespreekbaar.

Meer discussie is er over ECR, waar voor Nederland de SGP in zit. De christendemocraten willen daar misschien wel zaken mee doen, andere fracties zien dat niet zitten. En die zeggen: als je gaat praten met radicaal-rechts, dan laten wij je vallen.

Maar om macht uit te kunnen oefenen, hoef je niet zelf aan de knoppen te zitten. Dat bleek het afgelopen jaar al. De Europese Unie sorteerde voor op de groei van radicaal-rechts door een streng migratiepact te sluiten. En onder druk van de boerenprotesten zijn de verduurzamingseisen aan de landbouw afgezwakt. De natuurherstelwet dreigt helemaal in de prullenbak te verdwijnen.

Eerste test voor Brussel Een van de eerste momenten voor het nieuwe Europees Parlement wordt het kiezen van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Nu is dat Ursula von der Leyen, de Duitse lijstrekker van de christendemocratische fractie. Zij wil herkozen worden. De regeringsleiders moeten haar voordragen en daarna moet het Europees Parlement stemmen over haar benoeming. Dat gaat anoniem. Om zich van genoeg stemmen te verzekeren, zal ze beloftes doen. Zo is ze al in gesprek met de radicaal-rechtse Meloni van de ECR-fractie. Dit tot grote irritatie van de sociaaldemocraten en de liberalen. Als jij beloftes doet aan ECR, dan stemmen wij niet op je, zeggen zij.

1:42 Terugkijken: de verkiezingsavond in anderhalve minuut

Vijf jaar geleden was klimaat het grote onderwerp tijdens de Europese parlementsverkiezingen. Het resultaat: de Green Deal, een groot pakket met klimaatbeleid, waardoor Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De kleur groen gaat waarschijnlijk ook de komende vijf jaar de Europese politiek domineren. Alleen gaat het nu om legergroen. De inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022 heeft veiligheid bovenaan de agenda gezet. Komt er voor het eerst een Eurocommissaris van Defensie en hoe gaan de 27 lidstaten meer samenwerken op het gebied van veiligheid?

Uitbreiding

Een ander belangrijk thema is de Europese economie. Hoe kunnen we concurreren met China en de Verenigde Staten? Alsof dat nog niet moeilijk genoeg is, komt ook het thema uitbreiding op de agenda. Oekraïne, Moldavië, Georgië, aan de randen van Europa willen er graag bij, maar hoe houd je zo'n grote Europese Unie bestuurbaar? De fracties in het parlement denken over die thema's heel verschillend.

Welke kant gaat het de komende jaren op? Duidelijk is nu dat de middenpartijen overeind zijn gebleven. In de eerste reactie maakten ze duidelijk "elkaar vast te zullen houden". Commissievoorzitter en lijsttrekker van de EVP, Ursula von der Leyen zei meteen: "We hebben de verkiezingen gewonnen. Samen met andere partijen zullen we een bolwerk tegen de extremen op links en rechts vormen, we zullen ze stoppen."

Ondanks dat ze een meerderheid houden, zien zij het signaal dat er uitgaat van de groei van de conservatieven en radicaal-rechts. En de kans is aanwezig, dat ze daar de komende jaren in hun beleid rekening mee gaan houden. Ook bestaat de kans dat pro-Europese partijen vaker over rechts zullen gaan om aan een meerderheid te komen.

Europees spoorboekje De gesprekken over wie er met wie in de fractie gaat, beginnen vandaag. In de komende weken kiezen de Europese fracties hun voorzitters. Op 11 juni, morgen, komen de voorzitter van het Parlement en de huidige fractievoorzitters bijeen om de uitslag te bespreken. Vanaf 13 juni, op de G7, begint de strijd om de topposities. Meest gewilde banen zijn: voorzitter Europese Commissie, voorzitter Europese Raad, voorzitter Europees Parlement en de EU buitenlandchef. Dan is er op 27 en 28 juni de eerste EU-top van regeringsleiders. Daar gaan ze de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie voordragen. Wordt dat opnieuw Von der Leyen? Op 15 juli is dan de laatste officiële dag van het huidige Parlement. Op 16 juli in Straatsburg beginnen nieuwe 720 parlementariërs aan hun termijn, met eerste officiële plenaire sessie van het nieuwe Europees Parlement. Pas na de zomer volgen voordrachten van de nieuwe eurocommissarissen, die daarna allemaal moeten verschijnen bij hoorzittingen in het Europees Parlement; een procedure die wel tot november kan duren. De nieuwe Europese Commissie begint op 1 december.