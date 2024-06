ANP GL-PvdA-lijsttrekker Bas Eickhout met partijleider Frans Timmermans (fotot van 6 juni)

NOS Nieuws • vandaag, 23:02 • Aangepast vandaag, 23:14 GL-PvdA met acht zetels grootste, PVV tweede partij met zes zetels

GroenLinks-PvdA is bij de Europese verkiezingen in Nederland de grootste partij geworden. Volgens de definitieve prognose die vanavond om 23.00 uur bekend werd gemaakt, krijgt GL-PvdA 8 zetels in het Europees Parlement. De PVV van Geert Wilders is de grote winnaar en gaat van 1 naar 6. Dat is er wel één minder dan in de exitpoll van donderdag van Ipsos I&O.

GL-PvdA levert in het Europees Parlement een zetel in; in 2019 kreeg de PvdA 6 zetels en GroenLinks 3.

In het Europees Parlement blijven beide partijen na de verkiezingen gescheiden: de PvdA is aangesloten bij de S&D-fractie, GroenLinks bij De Groenen.

Verrassend is ook dat Volt met 2 zetels in het Europees Parlement komt. Volgens de exitpoll van donderdag was dat er nog 1. Bij de vorige Europese verkiezingen haalde Volt nog geen zetel.

NOS

De VVD is de derde partij geworden, met 4 zetels, een verlies van 1. Ook het CDA verliest een zetel en gaat van 4 naar 3. D66 komt ditmaal ook op 3 zetels uit, één meer dan in 2019. D66 en de VVD zitten in Europa samen in de liberale Renew-fractie.

De BBB, die in 2019 nog niet bestond, debuteert met 2 zetels in het Europees Parlement. NSC van Pieter Omzigt komt binnen met 1 zetel. De partij doet het wel veel slechter dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van oktober vorig jaar.

Forum voor Democratie verliest haar vier zetels en keert niet terug in het Europees Parlement. Opmerkelijk is dat ook de ChristenUnie uit het Europees Parlement verdwijnt. De partij had 1 zetel.

Verder krijgen de SGP en de Partij voor de Dieren 1 zetel. 50Plus verliest haar ene zetel. De SP is er net als vorige keer niet in geslaagd een zetel te halen.

Zo reageren de lijsttrekkers van GL-PvdA, NSC en Volt op de uitslag:

1:39 GL-PvdA: We hebben de verkiezingen gewonnen, ook NSC en Volt zijn blij