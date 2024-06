EPA Yves Lampaert

NOS Wielrennen • vandaag, 17:26 Boerenzoon Lampaert verslaat specialisten in proloog Ronde van Zwitserland

Yves Lampaert heeft de proloog in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Belg van Soudal-Quick Step was in de korte tijdrit van 4,7 kilometer sneller dan specialisten als Stefan Küng en Stefan Bissegger.

De achtdaagse rittenkoers staat dit jaar in het teken van de in 2023 overleden Gino Mäder. Zijn rugnummer wordt niet meer gedragen en de hoogste bergpas van deze ronde is aan hem opgedragen. Mäder kwam vorig jaar hard ten val in zijn thuiswedstrijd en liet een dag later het leven.

Thuisrijder Küng stelt teleur

De favorieten startten vroeg op de dag, er werd namelijk regen voorspeld in de namiddag. Zowel de klassementsrenners als de specialisten wilden niets aan het toeval overlaten en kozen daardoor voor een vroeg vertrek. João Almeida zette al vroeg een goede richttijd neer van 5.12 minuten.

Vrijwel direct na hem vertrok thuisrijder Küng. Hij kon, net als schaduwfavorieten Alberto Bettiol en Michael Matthews, geen potten breken in Vaduz. Wilco Kelderman presteerde op zijn beurt iets beter dan verwacht, maar ook hij beet zich stuk op de tijd van de Portugese klassementsrenner.

Lampaert vliegt

Lampaert was de eerste die wel onder de tijd van Almeida dook. De boerenzoon uit België won in 2022 de openingstijdrit van de Tour de France in Kopenhagen, maar had sindsdien geen enkele race tegen de klok gewonnen. Lampaert denderde door de straten van Vaduz en was uiteindelijk ruim zes seconden sneller dan Almeida.

Toen was het afwachten voor de Belg. Grote namen als Bissegger en Ethan Hayter moesten nog finishen en dat waren op voorhand grotere favorieten dan Lampaert. Beide mannen kwamen echter drie seconden te kort.

Deens slotoffensief

Ruim een uur ging er voorbij zonder serieuze dreiging voor Lampaert. Enkel Finn Fisher-Black kwam enigszins in de buurt van zijn tijd. Twee Deense favorieten voor de dagzege hadden zich niets aangetrokken van de weersvoorspelling en besloten laat te starten: Søren Kragh Andersen en Johan Price-Pejtersen.

De Denen hielden het droog, maar ook zij kwamen niet meer in de buurt van de West-Vlaming. Kragh Andersen verloor tien seconden, Price-Pejtersen zelfs twaalf. De ritzege en de eerste leiderstrui in de Ronde van Zwitserland gingen zo na een lange dag in de hotseat naar Lampaert.

ANP Lampaert in de gele trui na de proloog in de Ronde van Zwitserland