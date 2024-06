NOS Wielrennen • vandaag, 12:05 Yoga in het washok en soms een koude douche: Vollering verkent Touretappes met camper

Demi Vollering zweert bij eenvoud. In een verlaten campingwashok aan de voet van Alpe d'Huez ligt de Tourwinnares op een yogamatje. Viersterrencamping La Cascade - grand confort, piscine chauffée - had nog wel een ruimte over voor de Nederlandse wielrenster, die in voorbereiding is op een drukke fietszomer.

Binnen kneedt Vollering de hamstrings los op een foamroller. Buiten wacht de mythische berg, met de top verscholen in grijze wolken, op Vollerings verkenning. Zondag 18 augustus 2024, op de slotdag van de Tour de France Femmes, wil zij boven op Alpe d'Huez haar tweede Tourzege op rij pakken.

'Pure leven'

Vollering ziet zichzelf al in de gele trui door de hossende Nederlandse menigte omhoog rijden, maar nu wacht haar nog even de charme van een krappe camper, een klamme slaapzak en vochtige Franse campings.

De eenvoud van campings is precies wat de Vuelta- en Tourwinnares zoekt. Vollering slaapt niet slechter van een koude campingdouche. "De spanning van wel of geen warme douche hebben op de camping heeft wel wat. Ik houd van het avontuurlijke."

Sterker: "Wassen in een mooi schoon beekje is ook prima. Het geeft heel veel energie. Niks om je zorgen over te maken. Terug naar de basis. Het pure leven."

NOS Vollering en haar vriend aan de lunch bij de camper

NOS Vollering pakt haar fiets uit de uitschuifbare 'garage' in de camperbus

NOS Vollering klaar voor vertrek bij de campingplek

NOS Vollering verkent de klim van de Alpe d'Huez

NOS Vollering boven op de klim van de Alpe d'Huez

Per busje rijdt ze samen met haar vriend het parcours van de Tour af. Eenvoudig gasstel mee, een bed achterin, hond Flo erbij in de mand en een uitschuifbare 'garage' met haar fiets zijn essentieel in Vollerings voorbereiding.

"Etappe vijf, zes, zeven en acht zijn verkend. Heel anders dan we ooit hebben meegemaakt. Lange etappes, veel hoogtemeters. Een pittige finish van de Tour."

Speciale Tour

Perfect voor Vollering, zou je zeggen. Toch had ze de Alpe d'Huez een beetje onderschat. "Ik vond 'm steiler dan gedacht. We hebben even kennis gemaakt. Je moet jezelf niet overschatten, want dan kom je jezelf tegen."

De Tour de France moet een van de hoogtepunten worden dit jaar. "We starten in Rotterdam, vlak bij waar ik geboren ben. Reuze speciaal."

Ook de Olympische Spelen en de WK in Zwitserland staan omcirkeld in de agenda.

Zo zien de komende maanden van Vollering eruit Ronde van Zwitserland (15/6-18/6)

Het Nederlands kampioenschap (23/6)

Hoogtestage in Frankrijk

Olympische Spelen wegwedstrijd (27-7)

Olympische Spelen tijdrit (4-8)

Tour de France Femmes (12/8-18/8)

WK wegwedstrijd (28/9)

Het voorjaar was voor Vollerings standaard best een teleurstelling. Ze won de Vuelta, maar memorabele zeges in de voorjaarsklassiekers zaten er niet tussen.

Toch blijft de 27-jarige renster realistisch. "Ik weet dat ik daar goed in vorm was. En ik wist dat het onmogelijk was om een voorjaar te rijden zoals vorig jaar."

Waar rijdt Vollering volgend seizoen?

Vollerings voorjaar stond voor de buitenwereld soms meer in het teken van haar SD Worx-contract en de '1 miljoen' dan de prestaties op de weg. Geruchten over voor welke ploeg Vollering volgend jaar fietst en een astronomisch salaris gingen een eigen leven leiden.

"Mooi om te zien dat er zo veel over gespeculeerd wordt. Het laat zien hoeveel aandacht het vrouwenwielrennen krijgt. Voor mij is het belangrijk dat de wedstrijden gezien worden, daar behalen we de meeste groei mee."

AFP Vollering viert haar eindzege in de Vuelta 2024

Vollering rijdt volgend jaar niet voor SD Worx, zoveel is duidelijk, maar waar fietst ze dan wel? Een antwoord heeft Vollering nog niet. Ze wil zich nu volledig concentreren op het fietsen. "Ik probeer te focussen op de doelen dit seizoen. Mijn ploeg wil ook die wedstrijden winnen met mij, dus dat is wat telt. Het sportieve."

Rijden voor kopvrouw Wiebes

Nog voordat Vollering de Tour wil gaan winnen, vinden de Olympische Spelen plaats. Vollering rijdt namens Nederland met Lorena Wiebes, Ellen van Dijk en Marianne Vos de wegwedstrijd. Wiebes is kopvrouw in Parijs. En daar kan Vollering mee leven.

"Het wegparcours is misschien niet helemaal geschikt voor mij. Het is vrij vlak, dus dan vind ik het ook mooi om te werken voor de ploeg." Vollering hamert op goede communicatie onderling, wat lastig is zonder oortjes. In 2021 werd daardoor in Tokio de olympische titel verloren.

AFP Vollering nadat ze de Tour de France 2023 had gewonnen

Kan Vollering misschien olympisch kampioen worden op de tijdrit, die ze ook mag rijden? "Dat vind ik moeilijk te zeggen. Op een goede dag, als het allemaal goed valt."

Het contrast met het megalomane van de Spelen en het broodje kaas met ei dat Vollering in haar camperbusje smeert, is groot. Geef haar nu nog maar even de rust en eenvoud van de camping.

Hond Flo krijgt nog een aai en haar baasje werpt nog maar eens een blik op de mistige bergen, dromend van Alpe d'Huez en de gele trui.