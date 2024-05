EPA Demi Vollering

NOS Wielrennen • vandaag, 13:35 Vollering wint Ronde van Baskenland met fenomenale solo van 25 kilometer

Demi Vollering heeft de derde en laatste etappe van de Ronde van Baskenland solo gewonnen. Daarmee schreef de 27-jarige renster ook het algemeen klassement van de Spaanse koers op haar naam.

Op de korte beklimming van de Mendizorrotz, 3,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4 procent, sprong Vollering weg bij de groep favorieten. Daarna begon ze in een tijdritmodus aan een knappe solo van ruim 25 kilometer op weg naar San Sebastián.

Niet meer bij te halen

De groep met achtervolgers kon haar daarna niet meer bijhalen. De samenwerking tussen de ploegen Lidl-Trek en Movistar bleek niet goed genoeg, waardoor het peloton het handjevol renners uiteindelijk zelfs nog inrekende.

Vollering glimlachte. Met slechts 2 kilometer te gaan, San Sebastián binnenrijdend, wist ze dat haar vlucht zou slagen. Haar voorsprong schommelde vlak onder de minuut.

Thalita de Jong won de sprint van het peloton. Mischa Bredewold werd derde.

Getty Demi Vollering rijdt glimlachend omhoog

Door haar knappe solo nam Vollering de leiderstrui in de ronde over van haar ploeggenote Bredewold. Bredewold eindigde nog wel als tweede in het klassement, op 34 seconden van Vollering. De Franse renster Juliette Labous werd derde op 52 seconden.

Bredewold won de eerste twee etappes van de koers. Vollering werd respectievelijk derde en vijfde in die ritten.

Alleenheerser

De driedaagse koers in Baskenland is voor het derde jaar opgenomen in de WorldTour-kalender. Vollering greep in 2021 ook al de eindzege. Vorig jaar ging de hoofdprijs naar haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser, die toen de slotrit op haar naam schreef.

De wielerploeg SD Worx is daarmee met recht de absolute alleenheerser van deze koers. Alle etappes in de afgelopen drie jaar werden gewonnen door renners van deze formatie. Vollering won er in totaal zes. Bredewold dus twee. En Reusser één.

Vollering trekt met de winst in deze ronde haar topvorm door. Vorig weekend won ze ook al de Ronde van Spanje, de Vuelta Femenina. In de loodzware slotetappe maakte de kopvrouw SD Worx daar ondubbelzinnig duidelijk dat de rode leiderstrui dit jaar maar aan één vrouw toebehoorde.