Reuters Premier Garry Conille eerder deze week

NOS Nieuws • vandaag, 03:29 • Aangepast vandaag, 04:21 Haïtiaanse interim-premier Conille opgenomen in ziekenhuis

De nieuwe Haïtiaanse interim-premier Garry Conille is zaterdagavond laat opgenomen in het ziekenhuis in de hoofdstad Port-au-Prince, zo melden lokale media en overheidsfunctionarissen.

Persbureau AFP meldt dat Conille een astma-aanval heeft gehad. Mogelijk moet hij in het buitenland worden behandeld.

Eerder op de zaterdag bracht hij een bezoek aan het internationale vliegveld van Haïti, dat pas net weer open is na drie maanden van noodgedwongen sluiting. Criminele bendes, die een groot deel van het land in hun macht hebben, vielen het vliegveld in maart aan in een poging de terugkeer van de vorige premier Henry tegen te houden.

Interessant moment

Conille is nog geen twee weken in functie als premier. Eind mei werd hij gekozen door een nationale overgangsraad van maatschappelijke kopstukken, na maanden van wetteloosheid en afwezig bestuur. De nieuwe regering moet nu weer zorgen voor de terugkeer van centraal gezag en veiligheid in het armste land van Latijns-Amerika.

Enkele dagen geleden zei Conille in een toespraak: "We maken een interessant moment mee voor het Haïtiaanse volk, een moment waarop verschillende politieke groepen hun meningsverschillen opzij zetten voor het belang van het land."