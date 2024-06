AFP De Deense premier Mette Frederiksen

NOS Nieuws • vandaag, 01:21 Deense premier bedankt voor steun na aanval op straat

De Deense premier Mette Frederiksen bedankt mensen voor steun die ze heeft gekregen nadat ze vrijdag op straat door een man was aangevallen. "Bedankt voor de vele, vele, vele berichten met steun. Het is ongelooflijk ontroerend", schrijft Frederiksen op Instagram. Ze heeft er een afbeelding van een hartje bij geplaatst.

Het kantoor van Frederiksen meldt dat ze een lichte whiplash heeft overgehouden aan de aanval. Op een plein in het centrum van Kopenhagen werd ze door een man hard op haar bovenarm geslagen. Kort daarna werd de verdachte opgepakt.

"Ik ben bedroefd en geschokt door wat er is gebeurd, maar verder verkeer ik in goede gezondheid", schrijft de sociaaldemocraat. Ze heeft rust nodig en is voorlopig bij haar familie.

Motief onbekend

De 39-jarige Poolse verdachte blijft nog zeker twaalf dagen in voorlopige hechtenis, heeft de rechter gisteren bepaald. Tijdens de zitting ontkende de verdachte dat hij de premier heeft aangevallen. Hij zei dat hij zich weinig kan herinneren van wat er vrijdag is gebeurd.

Volgens het Openbaar Ministerie was de verdachte tijdens de aanval onder invloed van drank en drugs. Hij had na zijn arrestatie ondersteuning nodig van agenten. De man was op dat moment afwezig, mompelde in zichzelf en reageerde niet op instructies van agenten, staat in het politierapport.

Over een motief werd op de zitting niet veel meer duidelijk. Wel wordt een politiek motief vooralsnog uitgesloten. "We hebben momenteel geen informatie waaruit blijkt dat er sprake is van een geplande aanval op de premier", zei de politie. Die ziet de aanval als een spontane daad van een eenling.