Menzo en Advocaat boeken met Suriname en Curaçao tweede zege in WK-kwalificatie

Na tien minuten kwam Suriname op voorsprong via een intikker van Tyrone Conraad, die in de Chinese competitie speelt. De meeste dreiging kwam van Virgil Misidjan, oud-speler van FC Twente en tegenwoordig actief voor het Saoedische Al Taee.

Ook Djevencio van der Kust (Sparta), Justin Lonwijk (Fortuna Sittard) en Stefano Denswil (Trabzonspor) stonden in de basis bij de nummer 144 van de wereld. Jeredy Hilterman (Willem II), Gyrano Kerk (Antwerp) en Sheraldo Becker (Real Sociedad) vielen in.

Bondscoach Dick Advocaat heeft ook zijn tweede wedstrijd met Curaçao in de WK-kwalificatie gewonnen. Juninho Bacuna en Xander Severina scoorden in de tweede helft van het uitduel met Aruba (0-2).

Doelman Etienne Vaessen speelde zijn tweede interland voor Suriname en kreeg weinig te doen. Door zijn in Paramaribo geboren opa mag Vaessen uitkomen voor het Surinaamse elftal. Vooraf zei hij in een interview: "Ik heb Anguilla even gegoogeld en zag heel mooie, witte stranden. Een voetbalveld heb ik nog niet gezien, maar dat zal ook wel ergens liggen."

Anguilla beperkte zich tot verdedigen. De kleine eilandstaat, gelegen ten noorden van Sint Maarten, plaatste zich voor deze fase van de kwalificatie door via penalty's de Turks- en Caicoseilanden uit te schakelen. Het was de eerste overwinning sinds 2010, na een droogte van 37 wedstrijden.

Kwalificatie

Afgelopen woensdag was Suriname al met 4-1 te sterk voor Saint Vincent en de Grenadines. De ploeg gaat aan de leiding in groep F in de tweede kwalificatieronde en neemt het later op tegen El Salvador en Puerto Rico.