AFP De pas getrouwde Harold Terens (100) en Jeanne Swerlin (96)

NOS Nieuws • vandaag, 17:26 100-jarige Amerikaanse veteraan trouwt in Normandië met zijn 96-jarige liefje

Hij loopt al een eeuw rond op deze wereld, maar trouwde vandaag: de Amerikaanse veteraan Harold Terens. De 100-jarige stapte in het huwelijksbootje met de 96-jarige Amerikaanse Jeanne Swerlin. Dat gebeurde op een voor Terens bijzondere plek.

De bruiloft was in Normandië, waar de Amerikaan als 20-jarige meehielp aan de bevrijding van West-Europa. De militaire invasie van Normandië op 6 juni 1944 werd eergisteren groots herdacht, met onder anderen de Amerikaanse president Biden en de Franse president Macron.

Zo gaven Harold en Jeanne elkaar het jawoord:

1:04 Het huwelijk in beeld: 'Ook wij krijgen nog vlinders en actie'

Terens kent Swerlin sinds 2021. "Ze is een van de meest geweldige vrouwen die ik in mijn leven heb gekend", zei Terens eerder tegen persbureau AP.

Verliefd worden is "niet alleen iets voor jonge mensen", zei Swerlin in hetzelfde interview. "We krijgen vlinders, net als iedereen. Hij is zo'n geweldige man. Hij is slim, hij heeft een gevoel voor humor waar ik van houd en hij is gewoon fijn om bij te zijn."

'Oui, oui'

De bruiloft was in het stadhuis van Carentan, waar hevig werd gevochten in juni 1944. Terens meldde zich in 1942 voor de Amerikaanse luchtmacht, werd uitgezonden naar Groot-Brittannië en werkte daar als technicus. Hij repareerde vliegtuigen die terugkeerden uit Frankrijk, zodat ze weer konden deelnemen aan de gevechten. Ook hielp hij bij het verplaatsen van Duitse krijgsgevangenen en vrijgelaten Amerikaanse krijgsgevangenen naar Engeland.

Rondom het stadhuis van Carentan was het vandaag erg druk met mensen die het bruidspaar geluk wilden toewensen. Nadat Terens en Swerlin allebei "oui" hadden gezegd, wisselden ze ringen uit. "Met deze ring trouw ik met je", zei Terens. "Echt waar?", reageerde Swerlin lachend.

Met champagneglazen in de hand zwaaiden ze vanuit een open raam naar de menigte buiten het stadhuis. "Op ieders gezondheid. En op vrede in de wereld, het behoud van de democratie over de hele wereld en het einde van de oorlog in Oekraïne en Gaza", zei Terens.

Het huwelijk is symbolisch omdat de burgemeester van Carentan niet bevoegd is om buitenlanders te trouwen. Terens en Swerlin zijn volgens de burgemeester vanavond uitgenodigd voor een staatsbanket in het Élysée-paleis met Macron en Biden.