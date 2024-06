EPA De D-Day-herdenking in Normandië

NOS Nieuws • vandaag, 04:47 Amerikaanse veteraan (102) overlijdt onderweg naar D-Day-herdenking

Een Amerikaanse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog is overleden, terwijl hij onderweg was naar de D-Day-herdenking in Normandië. Robert "Al" Persichitti werd tijdens een tussenstop in Duitsland onwel. Hij was 102 jaar.

In Frankrijk wordt deze week herdacht dat de geallieerden tachtig jaar geleden aan land gingen in Normandië, wat uiteindelijk leidde tot de bevrijding van West-Europa van Nazi-Duitsland.

Persichitti werkte bij de Amerikaanse marine en was niet direct betrokken bij D-Day, maar had wel een rol in de Tweede Wereldoorlog. Hij zat op een Amerikaans schip om de radiocommunicatie te verzorgen, tijdens de invasie van Okinawa en Iwo Jima in Japan. Daar was hij getuige van het hijsen van de Amerikaanse vlag op de Suribachi-vulkaan in 1945.

AFP Amerikaanse soldaten hijsen de vlag op de Suribachi-vulkaan in 1945

De in New York wonende Persichitti was vlak voor vertrek naar Europa nog langs geweest bij zijn cardioloog, die hem groen licht had gegeven voor de trip. Tijdens een stop in Duitsland voelde hij zich niet lekker, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij vorige week donderdag.

Volgens een vriend die met hem reisde stierf Persichitti in bijzijn van een dokter. "Zij draaide muziek van zijn favoriete zanger Frank Sinatra op haar telefoon, waarna hij vredig is gestorven."

Persichitti keerde in 2019, op 96-jarige leeftijd, al eens terug naar de Suribachi-vulkaan. Volgens de pastoor van zijn kerk is hij bij de meeste Tweede Wereldoorlog-herdenkingen geweest in Washington en Louisiana. "Hij wilde ook naar de D-Day-herdenking. Hij was onderweg naar Frankrijk, maar is daar nooit aangekomen."

Zo zag de D-day-herdenking in Normandië eruit:

1:51 Tachtig jaar na D-day: "We zullen niet buigen voor agressie"

Eerder deze week overleed er nog een veteraan die van plan was naar Frankrijk af te reizen voor de herdenking. De Canadees William Cameron was wél betrokken bij D-Day; hij bediende de luchtafweer. Vlak voor vertrek overleed hij afgelopen zondag op honderdjarige leeftijd.