NOS Sport • vandaag, 18:49 Alcaraz troeft Sinner in vijf sets af en is finalist op Roland Garros

1:02 Alcaraz verslaat Sinner in vijf sets en is finalist op Roland Garros

Carlos Alcaraz staat voor het eerst in zijn loopbaan in de finale van Roland Garros. De Spaanse tennisser was in de halve finales van het grandslamtoernooi in Parijs te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner: 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

Alcaraz speelt zondagmiddag in de finale tegen de winnaar van de partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Noor Casper Ruud. Die wedstrijd wordt vrijdagavond gespeeld.

"Dit was een van mijn zwaarst bevochten overwinningen", zei Alcaraz na afloop. "Deze zege vind ik vergelijkbaar met mijn zege op Jannik op de US Open in 2022 (Alcaraz won toen ook in vijf sets, red.). Het geeft aan hoe goed hij is."

Alcaraz werd de jongste speler die grandslamfinales heeft gehaald op de drie verschillende baansoorten gras, hardcourt en gravel.

Behoorlijke rivaliteit

Sinner (22) en Alcaraz (21) bouwen ondanks hun jonge leeftijd al aan een behoorlijke rivaliteit: Italiaanse kracht tegen Spaanse veelzijdigheid. De twee hielden elkaar voorafgaand aan hun kraker in Parijs ook qua onderlinge duels in evenwicht: 4-4.

Het is nog te vroeg om Sinner (eenmalig grandslamwinnaar en de nieuwe mondiale nummer één) en Alcaraz (tweevoudig grandslamkampioen en de huidige nummer drie) naast de tennisgrootheden van weleer te zetten, maar ze zijn hard op weg om ooit een vergelijkbare status te krijgen.

AFP Jannik Sinner en Carlos Alcaraz voorafgaand aan hun halve finale op Roland Garros

De verwachte toppartij tussen Sinner en Alcaraz bleef overigens lange tijd uit. Tot 6-2, 2-0 was er vrijwel geen vuiltje aan de lucht voor de Italiaan, omdat Alcaraz duidelijk moeite had om het ritme te vinden.

De Spanjaard, die in 2023 in de halve eindstrijd van Novak Djokovic verloor, profiteerde in de derde game van de tweede set van een zwakke servicebeurt van Sinner en nam het initiatief. Ineens begon Alcaraz te strooien met zijn gevreesde topspinforehand, terwijl Sinner moeite had om zich aan te passen.

Kramp in de hand

Toch tikten de jonge kemphanen sporadisch hun topniveau aan. Sinner kreeg in de derde set bovendien last van kramp in zijn rechterhand en werd daarvoor door de fysiotherapeut behandeld. Het had kennelijk effect, want Sinner begon prompt beter te spelen.

De tennisser uit het Italiaanse gedeelte van Tirol greep dankzij een break op 3-2 de derde set en had de controle over de partij weer in bezit.

AFP Jannik Sinner heeft last van kramp in zin rechterhand

De vierde set ging lange tijd gelijk op, totdat Sinner in zijn eigen servicegame op 4-5, 30-15 en niet te missen smash buiten de lijn sloeg. De Italiaan was door dat punt van slag en kwam onder druk. Alcaraz sloeg na die Italiaanse blunder direct toe door de set binnen te halen.

Variatie Alcaraz

Alcaraz pakte in de vijfde set het momentum. De speler uit Murcia deelde naar hartenlust uit met zijn forehand en toverde vaker zijn gevreesde dropshot uit zijn racket. Sinner antwoordde met harde groundstrokes vanaf de baseline, maar de variatie van Alcaraz was de Italiaan te machtig.

De Spanjaard brak direct de opslag van Sinner en hield het initiatief. De Italiaan probeerde zich terug in de partij te knokken, hij kreeg het publiek nog op de banken met een fraaie backhand langs de netpaal, maar Alcaraz bleef messcherp.

Alcaraz hield op 5-3 het hoofd koel en benutte zijn derde wedstrijdpunt door Sinner met een fraaie forehand rechtdoor tot een fout te dwingen.