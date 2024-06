U.S. Central Command De drijvende pier bij de Gazastrook tijdens de bouw in april

NOS Nieuws • vandaag, 17:27 Drijvende tijdelijke pier voor voedselhulp aan Gaza hersteld

De door het Amerikaanse leger gebouwde drijvende pier voor de Gazastrook waarvandaan hulpgoederen aan land kunnen worden gebracht is hersteld. Het leger meldt dat de reparatie vanmiddag is voltooid.

De drijvende pier is de enige manier om hulpgoederen via zee relatief gemakkelijk de Gazastrook in te krijgen. De pier werd medio mei in gebruik genomen. Maar het langgerekte gedeelte dat de pier met het vasteland verbond, werd op 25 mei weggeslagen door de woeste zee.

Problemen met voedseldistributie

Ook toen de pier in gebruik was, waren er problemen met voedseldistributie: een deel van de trucks die vanaf de pier de Gazastrook in reden werden geplunderd voordat ze hun eindbestemming konden bereiken. Maar dat leek af te nemen en langzaam kwam de stroom van hulpgoederen beter op gang.

Er zijn behalve via de pier weinig manieren om hulpgoederen per land de Gazastrook binnen te krijgen. Dat kan alleen via de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook bij Rafah en via de grensovergang Kerem Shalom tussen de Gazastrook en Israël.

Maar bij Rafah is dat zo goed als onmogelijk omdat Israël die grens gesloten houdt en veel hulpgoederen tegenhoudt. En ook via Kerem Shalom laat Israël maar weinig hulpgoederen binnen. Sinds kort komt ook voedsel binnen in het noorden van de Gazastrook via de grensovergang bij Erez, maar ook dat is volgens hulporganisaties veel te weinig om de noodlijdende bevolking effectief te kunnen helpen.

Volgens de VN kwamen er voor de oorlog zo'n 500 vrachtwagens met hulpgoederen per dag de Gazastrook binnen en zijn dat er nu slechts enkele tientallen.

Ondervoed

De VN meldt dat 31 procent van de Palestijnse kinderen onder de 2 jaar oud in het noorden van de Gazastrook ondervoed is. In Rafah is dat waarschijnlijk 10 procent van alle kinderen. Hulporganisatie Oxfam stelde deze week dat Israël humanitaire hulp opzettelijk tegenhoudt waardoor hongersnood in de gehele Gazastrook steeds dichterbij komt. In het noorden van de Gazastrook is al sprake van hongersnood, zei het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in een uitspraak op 28 maart.

Het Amerikaanse leger verwacht dat humanitaire hulpgoederen binnen enkele dagen weer via de pier vervoerd kunnen worden. Het doel is dat iedere twee dagen 450.000 kilo aan eten en andere benodigdheden het gebied binnenkomt via de pier.