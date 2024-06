ANP De Oranjecamping in 2008 bij het EK in Zwitserland en Oostenrijk

NOS Nieuws • vandaag, 15:03 • Aangepast vandaag, 16:30 Oranjecamping failliet, vlak voor start EK: 'Hype rond Oranje is weg'

Een week voor de bal rolt op het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland, is het doek gevallen voor het bedrijf achter de Oranjecamping. Het bedrijf dat de campings voor Oranjefans tijdens voetbaltoernooien nieuw leven wilde inblazen, is failliet verklaard door de rechtbank Amsterdam.

Vorige week werd al duidelijk dat de Oranjecamping tijdens het komende EK niet zou terugkeren. Een woordvoerder van de Oranje Camping BV spreekt van een samenloop van omstandigheden.

Zo kreeg het bedrijf van de gemeente Hamburg geen vergunning om de camping op de gewenste locatie te plaatsen. "Vanaf die plek was het een kwartier lopen naar de fanzone. Maar vanaf een alternatieve locatie was dit drie kwartier", aldus de woordvoerder.

Nederland speelt volgende week zondag zijn eerste duel op het EK in Hamburg, tegen Polen. Daarna wordt er gespeeld in Leipzig en Berlijn. Ook in die steden zouden problemen zijn met het verkrijgen van vergunningen.

Daarnaast kampte het vorig jaar opgerichte Oranje Camping BV met een gebrek aan belangstelling van Oranjefans. Hoeveel inschrijvingen er precies waren, wil het bedrijf niet zeggen. Het zou gaan om enkele duizenden. "Maar ook dat was minder dan verwacht. Misschien speelt het slechte weer van de laatste tijd mee. Maar dat is gissen."

Theo Pouw van de Supportersclub Oranje denkt dat het ook een teken van de tijd is. "De hype rond Oranje is een beetje weg de laatste jaren", zegt de oprichter van de supportersclub die al sinds 1995 bestaat. "En supporters zijn individualistischer geworden. In 1998 gingen we met tientallen bussen richting Frankrijk, nu gaat iedereen met eigen vervoer."

'Altijd geld bij'

Bovendien is het nooit makkelijk geweest om geld te verdienen aan de supporters, weet Pouw. "Ik organiseerde de Oranjepleinen bij eerdere toernooien, daar moest ook altijd geld bij."

Dat het moeilijk verdienen is aan de huidige Oranjefans, merkt nu dus ook het bedrijf achter de campings. De organisatie belooft mensen die al hadden geboekt dat ze hun geld en reserveringskosten terugkrijgen.

De rechtbank heeft inmiddels een curator aangesteld, die moet onderzoeken of dit ook mogelijk is. Curator Wieke Verberne laat weten dat alle kaartkopers samen met leveranciers zijn geïnformeerd over het faillissement. Wie precies hoeveel kan terugkrijgen, moet nog nader worden onderzocht.

Zeperd in 2014

De Oranjecamping stamt uit 2004, toen Nederland speelde op het EK in Portugal. Tien jaar later ging de stekker eruit na het WK in Brazilië. Bezoekers waren afgehaakt vanwege klachten over de staat van het campingterrein.

De nieuwe Oranjecamping was opgezet door evenementenbureau Tribe Group. Dit bedrijf doet onder meer de organisatie van De Vrienden van Amstel Live en The Streamers.