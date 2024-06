ANP Stemmen, illustratief

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 08:32 • Aangepast vandaag, 08:57 Voorlopige meerderheid Amsterdammers stemt tegen groenplannen in referendum

Een meerderheid van de Amsterdammers heeft zich uitgesproken tegen de groenplannen van de gemeente. Dat blijkt uit een voorlopige telling van het aantal stemmen. Inwoners van de stad mochten gisteren niet alleen hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen, maar ook voor een referendum over de lokale groenstructuur.

Het stadsbestuur wil met het beleid, de zogenoemde Hoofdgroenstructuur, zorgen voor de bescherming en versterking van het groen in Amsterdam. Vanwege het groeiende inwonersaantal wil de gemeente vastleggen welke groen- en watergebieden niet bebouwd mogen worden.

Te flexibel

Een groep Amsterdammers was het niet eens met de plannen en regelde een volksstemming. De tegenstanders vinden dat het beleid te flexibel is en vrezen dat er alsnog in groengebieden gebouwd wordt als de raad dat wil.

In het beleid staat bijvoorbeeld dat windturbines in principe niet in het groen mogen komen, "tenzij deze bij gemeenteraadsbesluit als zoekgebieden voor windenergie zijn aangemerkt".

De critici vinden het verder oneerlijk dat sportvelden van kunstgras en snelwegbermen worden meegerekend in de groennorm, oftewel het aantal vierkante meters groen per woning. Ze noemen dat "sjoemelgroen".

Ingewikkeld

Sommige inwoners vonden het onderwerp van het referendum behoorlijk complex. "Ik heb wel gestemd, maar ik was er niet zeker van", zegt een vrouw tegen stadsomroep AT5.

Een ander zegt: "Nee, ik snap er niks van". Anderen brachten heel bewust hun stem uit: "Ik heb tegen gestemd. Omdat ik denk dat de gemeente het huiswerk over moet doen", zegt een vrouw.

Ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz bracht haar stem uit in haar woonplaats, maar benadrukte bij AT5 dat ze geen fan is van referenda: "Je moet opeens een heel groot besluit nemen met ja en nee, en zo zit het vaak niet in elkaar met ingewikkelde zaken. Ook wel een reden om het liever niet zo te doen." Ze wilde niet delen of ze voor of tegen het groenbeleid heeft gestemd.

Felicitatie

De Amsterdamse wethouder Reinier van Dantzig feliciteert de initiatiefnemers op X met de voorlopige uitkomst.

De uitslag van het referendum is niet bindend. De gemeenteraad mag daardoor het eindoordeel vellen over het wel of niet veranderen van de groenplannen. De raad neemt binnen vier weken een besluit.

Vuurwerkverbod

Ook in Alkmaar mochten inwoners gisteren twee keer een opgevouwen formulier in de bak deponeren. Daar stemden mensen over het wel of niet instellen van een lokaal vuurwerkverbod. Uit een voorlopige uitslag blijkt dat de meerderheid voor zo'n verbod is, schrijft NH.