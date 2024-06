Wilders: 'PVV de grootste winnaar', GL-PvdA: 'Nederland wil pro-Europese koers'

De exitpoll is uitgevoerd door Ipsos I&O in opdracht van de NOS. Wie de grootste wordt is nog niet duidelijk: er geldt in de exitpolls een foutmarge van één zetel per partij. Het kan dus dat de partijen een zetel hoger of lager uitkomen en dat kan grote gevolgen hebben: partijen die in de exitpolls op nul zetels staan, kunnen dus alsnog een zetel krijgen.

Een exitpoll is een peiling van het stemgedrag op de verkiezingsdag. Die geeft over het algemeen een goede indicatie van de uitslag, maar is niet gebaseerd op daadwerkelijk getelde stemmen. De echte uitslag komt zondagavond laat.

Een Europese wet bepaalt dat resultaten van de Europese verkiezingen pas naar buiten mogen worden gebracht "na sluiting van de stembussen in de lidstaat waar de kiezers het laatst hun stem uitbrengen". En omdat deze verkiezingen verspreid zijn over vier dagen, moeten de Nederlanders nog even geduld hebben.