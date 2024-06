NOS Feest bij PvdA-GroenLinks

NOS Nieuws • vandaag, 20:59 Exitpoll: grote winst PVV, nek aan nek met GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA lijkt acht zetels te gaan halen bij de Europese verkiezingen. De PVV wint flink en stevent af op zeven zetels, zes meer dan na de vorige verkiezingen in 2019.

Dat blijkt uit een voorlopige exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos I&O in opdracht van de NOS. Die is gebaseerd op de uitgebrachte stemmen tot 20.30 uur. Straks om 21.30 uur volgt nog een definitieve exitpoll waarin ook de stemmen uit het laatste halfuur zijn meegenomen.

De VVD komt voorlopig uit op vier zetels, met daarna het CDA en D66 met drie zetels. De BBB komt nieuw in het Europees Parlement en krijgt volgens deze exitpoll twee zetels. Volt staat op één zetel.

Een aantal partijen lijkt net een zetel te gaan halen: hierbij gaat het om de Partij voor de Dieren, SGP en NSC. ChristenUnie, SP en Forum voor Democratie halen op dit moment de kiesdrempel net niet.

De voorlopige exitpoll:

NOS De voorlopige exitpoll. Er geldt een foutmarge van één zetel.

Er geldt in de exitpolls een foutmarge van één zetel per partij. Het kan dus dat de partijen een zetel hoger of lager uitkomen en dat kan grote gevolgen hebben: partijen die in de exitpolls op nul zetels staan, kunnen dus alsnog een zetel krijgen.

Voor de exitpoll zijn kiezers bij verschillende stembureaus in het hele land door Ipsos I&O gevraagd naar hun stem. Dat levert bij elkaar een goed beeld op van het stemgedrag van Nederlanders.

Het parlement telt na deze verkiezingen 720 zetels. In totaal zijn er voor Nederland 31 zetels te verdelen. Na de verkiezingen sluiten de partijen zich aan bij gelijkgezinde partijen uit andere landen. Opvallend is dat GroenLinks-PvdA niet samengaat in één Europese fractie. De samenwerking verdeelt zich na de verkiezingen over twee verschillende groepen.

Grootste partij

Bij de vorige verkiezingen, in 2019, werd de PvdA met zes zetels de grootste partij. GroenLinks, destijds nog niet samen met de PvdA, haalde toen drie zetels. De PVV haalde er geen, maar kreeg na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in 2020 alsnog een zetel.

De VVD werd destijds de tweede partij met vier (later vijf) zetels. Het CDA volgde met vier zetels.

Hoge opkomst

De opkomst lijkt met een prognose van 44 procent iets hoger dan vijf jaar geleden. Toen kwam 41 procent van de kiesgerechtigden opdagen. Dit was hoogste percentage sinds 1989. In 1999 was de opkomst het laagst, met slechts 30 procent. De hoogste opkomst ooit voor de Europese verkiezingen was 58 procent in 1979.

Nederland is het eerste EU-land dat naar de stembus is gegaan. Inwoners van andere landen mogen de komende dagen stemmen. Hierom weten we pas zondag hoe de zetelverdeling in het Europees Parlement eruit komt te zien. De uitslag wordt die avond om 23.00 uur verwacht, als de laatste stemlokalen in Italië sluiten.

Volg het laatste nieuws over de Europese verkiezingen in ons liveblog of de speciale verkiezingsuitzendingen via de livestream, NPO 1 of NPO Radio 1.