NOS Wielrennen • vandaag, 12:01 Ten Dam en Dekker in Amerikaanse cel na 'onfatsoenlijk gedrag van gay cyclists'

Oud-wielrenners Laurens ten Dam en Thomas Dekker zijn onlangs in een Amerikaanse cel beland wegens "onfatsoenlijk gedrag". Dat vertellen ze in de podcast van Ten Dam, Live Slow Ride Fast.

"24 uur nadat Thomas (Dekker) aankwam in Amerika werden we beiden geboeid en in twee politieauto's naar de jail van Marietta gereden", blikt Ten Dam terug. De twee waren in Oklahoma om te trainen voor Unbound, de grootste gravelwedstrijd van het jaar.

Wassen op parkeerplaats

Vorige week wilde het duo na drie uur trainen gaan lunchen bij een Mexicaans restaurant. Ze besloten zichzelf op te frissen op de parkeerplaats met behulp van flessen water. "Nadat Thomas mij had afgespoeld, verwisselde ik snel mijn broek tussen de autodeuren", vertelt Ten Dam. "Maar terwijl ik dat doe, hoor ik aan de overkant een heel boos iemand schreeuwen."

Een woordenwisseling volgde, met een man die niet gediend was van de douchesessie op de parkeerplaats.

In de aanklacht stond dat wij elkaar met waterflessen besproeiden als twee gay cyclists. Laurens ten Dam

Toen de wieleravonturiers in het Mexicaanse restaurant zaten, zagen ze de politie binnenstappen en werden ze meegenomen. "Wij stonden buiten bij die politieman en binnen vijf minuten waren er vijf politieauto's", vervolgt Ten Dam het verhaal. "Op dat moment komt de man die naar Thomas had geschreeuwd naar ons toe en roept dat Thomas in de gevangenis moet worden gezet."

Vervolgens werden de twee in de boeien geslagen en meegenomen. "Daar werd ons verteld dat ons onfatsoenlijk gedrag ten laste was gelegd. In de aanklacht stond dat wij elkaar met waterflessen besproeiden als twee gay cyclists."

De twee betaalden een borgsom van 185 dollar per persoon en zouden twee dagen later voor de rechter moeten verschijnen. Later bleek dat de renners toch niet werden vervolgd.

Tien uur na het incident kwamen Ten Dam en Dekker op vrije voeten.

Conservatief Oklahoma

Oklahoma staat bekend als een zeer conservatieve staat. "Het naakt rondlopen op straat wekte kennelijk zoveel aanstoot op... het mag daar gewoon echt niet", zegt Dekker in de podcast.

Een succes werd Unbound overigens niet voor Dekker en Ten Dam. Ze eindigen respectievelijk op de 42ste en 50ste plaats, ruim achter de Australische winnaar Lachlan Morton.