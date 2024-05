Slik zwaargewond na botsing met auto, vlak voor iconische gravelkoers Unbound

De Nederlandse wielrenner Ivar Slik is dinsdag zwaargewond geraakt na een botsing met een auto tijdens een trainingsrit rond Bentonville, een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas.

"Hij is buiten bewustzijn naar het ziekenhuis vervoerd, waar werd geconstateerd dat hij verschillende letsels heeft opgelopen", meldt trainingsmaat Jasper Ockeloen op Instagram. Slik liep een klein scheurtje in zijn schedel op, een zware hersenschudding en een gebroken neus. En "een hoop butsen, schaven en sneeën", aldus Ockeloen.

Eerste niet-Amerikaanse winnaar

Slik en Ockeloen zijn in Arkansas, met ook Niki Terpstra, Laurens ten Dam en Thijs Zonneveld, om de Amerikaanse gravelkoers van maar liefst 322 kilometer te rijden over onverharde wegen rond het plaatsje Emporia, in de staat Kansas.

Slik won Unbound in 2022 als eerste niet-Amerikaan met meteen ook de snelste tijd ooit gereden in deze gravelrace: 9 uur en 22 minuten.

De komende dagen blijft de Noord-Hollander, die in het wegwielrennen twee jaar prof was bij Roompot-Nederlandse Loterij, nog in het ziekenhuis ter observatie. Ockeloen: "We zijn heel blij met alle (professionele) hulp die hij krijgt en heeft gekregen."