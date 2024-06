Persbureau Heitink Een demonstrant in een gebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen

NOS Nieuws • vandaag, 03:11 Politie beëindigt pro-Palestijns studentenprotest in Nijmegen na vernielingen

In Nijmegen heeft de politie gisteravond laat een protestactie van pro-Palestijnse demonstranten beëindigd. Dat gebeurde op last van de burgemeester, politie en justitie nadat de betogers vernielingen hadden aangericht in een gebouw van de universiteit, zo laat de politie weten.

Eerder op de avond trokken zo'n twintig demonstranten een gebouw van de Radboud Universiteit binnen. De betogers wierpen barricades op, spoten graffiti op muren en ramen en hebben volgens de universiteit brandslangen opengezet. De ravage is zo groot dat het Thomas van Aquino-gebouw in ieder geval vandaag en morgen gesloten blijft, laat de universiteit weten.

De demonstranten eisen dat de universiteit de banden verbreekt met Israëlische instituten en verlieten later op de avond vrijwillig het pand. Daarna ging de politie over tot de ontruiming van het tentenkamp dat bij het gebouw was opgebouwd en waar zo'n honderd betogers aanwezig waren. De politie schrijft op X dat de demonstranten de kans hebben gekregen om hun eigen spullen mee te nemen. Niemand is aangehouden.

Persbureau Heitink De betogers spoten binnen graffiti op muren en deuren

Voor burgemeester Bruls van Nijmegen is de maat vol na de schade aan het universiteitsgebouw. "Er zou nooit vernieling of geweld nodig moeten zijn om een standpunt te verkondigen."

Vorige week beëindigde de politie ook een studentendemonstratie in Nijmegen. Tientallen studenten hielden toen een tijdlang een deel van een universiteitsgebouw bezet. Ze wilden in het pand overnachten, maar kregen na overleg met het universiteitsbestuur aan het eind van de avond het verzoek het gebouw te verlaten. Toen de studenten daar geen gehoor aan gaven greep de politie in.