Mobiele Eenheid beëindigt demonstratie in gebouw Radboud Universiteit Nijmegen

De politie in Nijmegen heeft demonstratie van studenten in het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit beëindigd. Studenten hielden sinds vanmiddag een gedeelte van de tweede etage van het gebouw bezet.

De studenten hadden eerder op de avond een ultimatum gekregen van het universiteitsbestuur, die de groep had uitgenodigd voor een gesprek over de ontstane situatie. Voorwaarde was dat de studenten het gebouw zouden verlaten. Volgens Omroep Gelderland wilden de studenten alleen praten over hun eisen, niet over de bezetting.