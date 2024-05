ANP Een van de gebouwen op de campus Woudestein

NOS Nieuws • vandaag, 17:54 • Aangepast vandaag, 18:12 Erasmus Universiteit Rotterdam sluit morgen om pro-Palestijnse demonstratie

De Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR) sluit morgen alle gebouwen uit veiligheidsoverwegingen. Pro-Palestijnse organisaties hebben een demonstratie aangekondigd op de campus. Het besluit is preventief, op last van de driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie), omdat de veiligheid van medewerkers en studenten niet kan worden gegarandeerd. De Rotterdamse politie geeft aan morgen "zichtbaar en onzichtbaar" aanwezig te zullen zijn.

"Het is buitengewoon teleurstellend dat het nodig is om alle gebouwen op de campus te sluiten", schrijft de EUR in een persbericht. "Onze eigen studenten en medewerkers willen met deze demonstratie op vreedzame wijze aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de veranderingen die zij willen zien."

De woordvoerder van burgemeester Aboutaleb zegt tegen de NOS dat het advies voor de sluiting van de driehoek kwam, maar dat het besluit door de EUR zelf is genomen. "Er is geen contact met de demonstranten, waardoor het niet in te schatten is wat de aard en omvang is. Ons advies was om de demonstranten de ruimte te geven en de universiteit te sluiten."

Het demonstratieprotocol dat is opgesteld door universiteiten, geldt ook op de EUR. Het protocol houdt onder meer in dat het niet is toegestaan voor demonstranten om te overnachten op de campus en om gezichtsbedekkende kleding te dragen.

NOS Protest in Utrecht

Op dit moment wordt een gebouw van de Universiteit Utrecht aan het Janskerkhof bezet door studenten. Ruim honderd mensen zijn aan het demonstreren, zegt een NOS-redacteur ter plaatse. Er hangt naast Palestijnse vlaggen, ook een spandoek van socialistische jongerenorganisatie Rood. RTV Utrecht schrijft dat andere panden van de universiteit in de binnenstad uit voorzorg gesloten zijn.

De Nijmeegse demonstranten op de Radboud Universiteit bezetten sinds maandagmiddag al een deel van de campus. De burgemeester daar ziet geen aanleiding om te in te grijpen, omdat de actie relatief vredelievend verloopt. Er heerst in Nijmegen een ontspannen sfeer op het protestkamp. Studenten zeggen pas te vertrekken als de universiteit alle banden met Israël verbreekt.

De Universiteit van Amsterdam was gisteren en vandaag gesloten vanwege pro-Palestijnse demonstraties en gaat morgen weer open. Vorige week sloot de universiteit ook al twee dagen de deuren omdat de veiligheid niet te garanderen was. Het risico bij nieuwe demonstraties acht de universiteit "aanvaardbaar". Vanwege de tentamenweek ziet de universiteit nog langer dicht blijven als te impactvol.